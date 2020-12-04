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Пропавшая PlayStation 5: как «Нова Пошта» потеряла тестовую консоль

Пропавшая PlayStation 5: как «Нова Пошта» потеряла тестовую консоль

Пропавшая PlayStation 5: как «Нова Пошта» потеряла тестовую консоль


Сегодня у нас вполне мог бы выйти обзор игровой консоли PlayStation 5 – без преувеличения одной из самых ожидаемых новинок этого года, но пока его публикация немного сдвигается. Первая отправленная нам на тест консоль зависла на складе «Нова Пошта» на 7 дней, а потом оказалось, что она пропала.

Ещё 26 ноября нам в редакцию отправили на обзор PlayStation 5 через одного из украинских партнёров, и уже на следующий день 27 числа тестовая консоль должна была быть в редакции – это была адресная доставка по Киеву. Я узнал об этом только 1 декабря из письма от пресс-службы PlayStation в Украине, так как в приложении «Нова Пошта» посылка не была подписана и я не придал ей значения. В списке у меня почти всегда есть несколько получений, в основном документов, а перед Новым годом в редакцию также иногда отправляют сувениры. Поэтому о зависшей посылке я просто на пару дней забыл. Тем более, что в программе «Нова Пошта» отправление всё это время находилось на складе на улице Бережанская. Всё выглядело так, как будто перед новогодними праздниками компания не успевает обрабатывать поток посылок.

Пропавшая PlayStation 5: как «Нова Пошта» потеряла тестовую консоль

Одно из удачных решений в доставке компании «Нова Пошта» состоит в отправке пользователю уведомлений, когда посылка отправляется, и когда она прибывает в отделение. Но, к сожалению, если отправление опаздывает, то об этом сейчас никто не сообщит. Я не знаю отслеживает ли компания задержки у себя на складе, но современные системы автоматизации умеют «видеть», что уехало вовремя, а что – нет. Соответственно, клиент мог бы получать уведомление о том, что с его посылкой всё в порядке и она просто задерживается. Ну или наоборот, что поиск на складе не дал результата и она потерялась.

Но пока получается, что если посылка не приходит вовремя, то об этом приходится озаботиться самому клиенту. Этим я и занялся, обратившись в компанию «Нова Пошта». На тот момент казалось, что ситуация может повернуться в забавную историю, например, если консоль приедет к нам распакованной и окажется, что сотрудники склада не удержались и решили недельку поиграть. В компании заверили, что это исключено и уверили, что посылку доставят в ближайшее время.

Но произошло по-другому, 2 декабря я зашёл в приложение «Нова Пошта» и увидел информацию об отказе получения. Как будто мне привезли PS5, а я не захотел её забирать. Снова обратившись в компанию, мне пообещали решить этот вопрос, но не смогли объяснить, почему посылка не приехала. В этот момент уже стало понятно, что она скорее всего и не приедет.

Пропавшая PlayStation 5: как «Нова Пошта» потеряла тестовую консоль

Утром 3 декабря это подтвердилось звонком из поддержки «Нова Пошта», молодой человек извинился и сообщил, что посылки с PS5 нет и компания потратит пол дня на изучение камер видеонаблюдения на складе, чтобы понять, как она пропала. И действительно, после двух часов дня мне снова перезвонили. Сотрудник службы доставки быстро сказал: «извините, вашей посылки нет, пишите претензию». Перед тем, как он положил трубку, я еле успел спросить по поводу камер видеонаблюдения. Было интересно узнать, чем закончилось их изучение в течение нескольких часов. Но ответ разочаровал, оказалось, что на этом складе нет камер. Позже в компании мне уточнили, что это новое помещение, в котором их просто ещё не успели установить и работы по установке закончатся в ближайшие дни.

Я не знаю всех внутренних процессов «Нова Пошта», но мне кажется, что исключать человеческий фактор никогда нельзя, тем более, когда речь идёт о пересылке и хранении ценных вещей. Поэтому даже временное отсутствие камер видеонаблюдения на складе такой крупной компании выглядит довольно беспечно.

Я обратился в «Нова Пошта» с просьбой ответить на ряд вопросов, которые возникли у меня всвязи с пропавшей посылкой, привожу ответы на них ниже:

Как часто со складов НП пропадают посылки клиентов?

На данный момент 99,97% посылок мы доставляем вовремя в целости и сохранности. К сожалению, изредка случаются форс-мажорные ситуации. Все подобные случаи мы рассматриваем индивидуально, устанавливаем причины и принимаем меры для устранения проблемы.

Действительно ли на некоторых складах компании нет видеонаблюдения и отследить пропавшую посылку нельзя?

Все наши помещения оснащены видеокамерами. Исключением могут быть новые объекты, которые только введены в эксплуатацию. Данный случай произошел на одном из таких складов, в ближайшее время там будут установлены видеокамеры.

Сколько людей обычно работает на подобном складе НП, с которого пропала наша посылка?

У Новой почты есть разные инфраструктурные объекты и количество сотрудников, работающих на них, зависит от размеров самого объекта. На инновационных терминалах компании работает от 300 до 800 человек, на логистических депо количество сотрудников варьируется от 30 до 130 в Киеве, в городах поменьше – это 10-15 человек.

Есть ли у компании внутренняя служба безопасности, которая расследует пропажу посылок? И если виновных находят, то передают ли их полиции или просто увольняют?

Конечно, у нас есть служба безопасности и мы проводим расследование по каждому конкретному случаю. Если установлен факт вины сотрудника его увольняют из компании и дело передают в полицию.

Всегда ли компания выплачивает компенсацию за утерянные посылки?

Компания всегда выплачивает компенсацию согласно оценочной стоимости отправления. Поэтому мы просим клиентов всегда указывать реальную стоимость посылки, чтобы в случае форс-мажора получить компенсацию в полном размере.

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Отмечу, что попадать даже в те 0,03% потерянных посылок, о которых заявляет «Нова Пошта», не очень приятно, вместе с ними вы как минимум теряете время. Поэтому надеюсь, что компания доработает систему отслеживания посылок и клиенты будут быстрее узнавать об утере, соответственно смогут не тратить время на ожидание и быстрее получать свою компенсацию. К слову, о последней  всегда стоит страховать свои отправления на полную стоимость, ведь от подобных ситуаций никто не застрахован.

Большое спасибо PlayStation Украина, к счастью, в редакцию приехала другая тестовая консоль и мы уже начали готовить обзор.

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