Spotify добавил переводы песен для всех пользователей, в Premium — доступны в оффлайне

Spotify обновляет ряд функций, включая возможность перевода текстов песен для всех пользователей.





Владельцы Premium-подписки получат доступ к текстам песен в оффлайне. Также сервис дорабатывает и улучшает пользовательский интерфейс. Теперь достаточно просто коснуться значка перевода на карточке с песней, чтобы ее текст по умолчанию перевелся на удобный и привычный для пользователя язык.

Spotify впервые представил функцию перевода текстов песен в 2022 году, однако тогда это охватывало всего лишь около 25 стран, среди которых были Бразилия, Мексика, Индия, Индонезия, Таиланд, Филиппины и Вьетнам. Накануне запуска функции по всему миру сервис проводил широкое тестирование. В частности, в ноябре прошлого года было разрешено переводить тексты песен нового альбома (LUX) исполнительницы Розалии в таких странах, как США и Испания.

Теперь тексты будут загружаться при сохранении песни и ее воспроизведении в оффлайн-режиме. Однако эта функция будет доступна только при наличии Premium-подписки. Предварительный просмотр текстов песен теперь будет находиться на экране «Сейчас воспроизводится». Слова будут появляться непосредственно под обложкой альбома или коротким видео во время воспроизведения трека. Как уверяют в Spotify по результатам тестирования, это помогает пользователям легче взаимодействовать с текстами песен. Как и раньше, фрагментами текстов можно делиться в соцсетях прямо с этого экрана Обновление распространяется на всех бесплатных и премиум-пользователей на мобильных устройствах и планшетах.





В последнее время Spotify выпустил немало обновлений. В прошлом месяце сервис расширил функцию обмена сообщениями, добавив групповые чаты. Также запустили функцию «Активность прослушивания», которая позволяет видеть, что слушают ваши друзья в режиме реального времени

Мы писали, что в прошлом году Spotify позволил переносить плейлисты из других музыкальных сервисов прямо в мобильном приложении благодаря интегрированному онлайн-сервису TuneMyMusic. Сервис также почистил собственную платформу от сгенерированных ИИ некачественных треков, удалив 75 млн композиций.

Источник: Neowin