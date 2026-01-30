Spotify запустил групповые чаты на 10 человек

Spotify объявил, что запускает новую функцию — групповые чаты, которые позволят вам делиться своими подкастами, плейлистами и аудиокнигами с группой до 10 человек.





Групповые чаты работают в рамках инструмента для обмена сообщениями. Важно: в них можно добавить только пользователей, с которыми вы уже ранее делились контентом; например, имеете общий плейлист или вместе присоединились к Spotify Jam или Blend.

Этот шаг происходит на фоне усилий и инвестиций Spotify, которые должны сделать приложение для стриминга аудио более социальным. В течение предыдущих лет компания добавляла в него комментарии, подписки на пользователей и просмотры их плейлистов, а в прошлом году запустила функцию для обмена сообщениями. В последней сообщения шифруются при хранении и передаче (однако не защищены сквозным шифрованием).

Ранее ITC писал, что Spotify синхронизирует аудиокниги с бумажными для быстрого «переключения» с сохранением прогресса и позволил импортировать плейлисты из Apple Music, YouTube и других аудиопрограмм.





Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: TechCrunch