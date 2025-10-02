Spotify восстал против ИИ: стриминг удалил 75 млн мусорных треков, половину своей базы

Сгенерированные ИИ некачественные музыкальные треки заполнили стриминговые платформы Spotify и YouTube, не оставив сервисам другого выхода, как начать массово удалять их.

По некоторым оценкам, уже к 2028 году доход от треков, сгенерированных ИИ, может составить $4 млрд. В Spotify недавно заявили, что удалили с платформы 75 млн треков, почти половину от всего музыкального архива.

«Тактику спама стало проще эксплуатировать, поскольку инструменты искусственного интеллекта позволяют любому человеку легко генерировать большие объемы музыки», — отмечают в Spotify.

Появление генеративного искусственного интеллекта в корне изменило подход к созданию музыкальных композиций. Собственно, уже не нужно ни базовых музыкальных знаний, ни владения каким-то инструментом. В несколько кликов любой может создавать бесконечное количество треков. Некоторые из них представляют творческие эксперименты, однако большинство — просто шум.

При этом мошенники выдают себя за настоящих артистов, используя ИИ, навязывая ложные алгоритмы и получая бешеные гонорары. В Spotify не планируют вводить полный запрет на использование ИИ. Руководители стримингового сервиса до сих пор убеждены, что искусственный интеллект может быть мощным инструментом для творческих людей при условии ответственного использования.

«Мы здесь не для того, чтобы наказывать артистов за то, что они используют ИИ. Но мы здесь, чтобы остановить мошенников, которые обманывают систему», — подчеркнул вице-президент Spotify Чарли Хеллман.

Технологические компании в целом продолжают занимать лояльную к ИИ позицию. Сгенерированный контент быстро распространяется и собирает много просмотров, а значит все хорошо. Однако пользователи лучше других знают, насколько все на самом деле нехорошо. Сгенерированный ИИ контент часто выдают за созданный людьми. Поэтому новые меры Spotify направлены на возвращение доверия к музыке, которая размещается на платформе.

Среди прочего, сервис запускает фильтр музыкального спама. Система будет определять шаблоны злоупотреблений, такие как массовые загрузки, дублирование треков, SEO-хаки, сверхкороткие аудио, предназначенные для розыгрыша призов. Все это будет выявляться еще до того, как сможет повлиять на алгоритмы рекомендаций.

В случае обнаружения злоупотреблений Spotify будет останавливать продвижение соответствующих треков и, вероятно, удалять их. Сервис также вводит более жесткие правила в отношении вокальных дипфейков. Теперь сгенерированные ИИ голоса известных исполнителей будут разрешены только в случае прямого одобрения со стороны музыкантов.

«Несанкционированное использование ИИ для клонирования голоса артиста эксплуатирует его личность, подрывает его мастерство и угрожает фундаментальной целостности его работы», — заявляют в Spotify.

Сервис тестирует новые инструменты для борьбы с фейковыми профилями, когда кто-то выкладывает сомнительный и неизвестный трек под именем известного исполнителя. В Spotify отметили, что теперь музыканты могут сообщать о подобном еще до того, как трек будет выложен.

В 2023 году Spotify без лишней огласки изменил правила выплаты роялти. Теперь для получения дохода трек должен быть прослушан не менее тысячи раз. Частично это было связано с борьбой с мошенниками, которые загружали на платформу тысячи коротких роликов, сгенерированных ИИ. Эти треки превышали 30-секундный порог воспроизведения для выплаты роялти.

В Spotify заявили, что 75 млн удаленных треков либо вообще не попали в сеть из-за блокировки фильтрами, либо были удалены после размещения. Это почти три четверти от размера активного каталога Spotify в 100 млн песен. Однако Spotify настаивает, что этот поток спама никак не повлиял на то, как слушают музыку.

«Взаимодействие с музыкой, созданной искусственным интеллектом, на нашей платформе минимально и не существенно влияет на потоки или распределение доходов для исполнителей», — подчеркивают в Spotify.

Для того, чтобы избежать путаницы между треками, созданными людьми и сгенерированными ИИ, Spotify внедряет новую систему DDEX. Это технологически подкрепленный отраслевой стандарт, позволяющий артистам, лейблам и дистрибьюторам указывать, использовался ли ИИ при создании композиции и каким именно образом.

«Этот отраслевой стандарт позволит раскрывать более точную и подробную информацию. Он не будет загонять треки в ложную бинарную систему, где песня либо однозначно должна быть создана с использованием искусственного интеллекта, либо нет», — объясняет руководитель отдела маркетинга и политики Spotify Сэм Дубофф.

Конкурент Spotify — Deezer недавно сообщил, что почти 30 тыс. треков, загружаемых ежедневно (каждый пятый), теперь полностью сгенерированы искусственным интеллектом. Это число стремительно растет.Тем временем экспериментальные проекты, такие как Velvet Sundown — самопровозглашенный проект синтетической музыки, продолжают находить свою аудиторию. Spotify не заблокировал группу, поскольку она не нарушала никаких правил. Однако это дело усилило общественное давление, требующее обязательной маркировки ИИ. Между тем на YouTube уже стали обычным явлением поддельные плейлисты LoFi или инструментальной музыки.

Источник: ZME Science