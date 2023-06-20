Spotify HiFi с доступом к аудио без потерь станет частью новой и более дорогой подписки Supremium — Bloomberg

По данным Bloomberg, Spotify планирует включить стриминг аудио без потерь в новый, более дорогой тарифный план подписки под кодовым названием Supremium. Функция стриминга без потерь была впервые анонсирована в феврале 2021 года как Spotify HiFi, но более 2 лет спустя она все еще не запущена. Bloomberg сообщает, что новый более дорогой тариф может быть выпущен в конце этого года, первоначально на рынках за пределами США.

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Цены на Spotify HiFi были источником множества спекуляций, особенно после того, как конкуренты Amazon Music и Apple Music начали предлагать потоковую передачу без потерь в рамках своих стандартных планов без дополнительной оплаты. Bloomberg сообщает, что Spotify отложил выпуск HiFi после анонсов Amazon и Apple.

В марте сопрезидент Spotify Густав Седерстрем заявил, что тариф HiFi все еще в процессе внедрения.

«Мы объявили об этом, но затем индустрия изменилась по целому ряду причин», — сказал Сёдерстрем в марте. «Мы собираемся сделать это, но мы собираемся сделать это таким образом, чтобы это имело смысл для нас и для наших слушателей. Отрасль изменилась, и нам пришлось адаптироваться».

Он добавил, что компания все еще пытается разобраться с финансовыми показателями предложения HiFi. В октябре прошлого года опрос Spotify показал, что компания рассматривает возможность взимания $19,99 за эту функцию в рамках тарифа Platinum. Тот же опрос также намекнул, что компания также может включить в этот тариф доступ к аудиокнигам.

Между тем, единая подписка на текущий премиум-уровень Spotify стоила в США $9,99 с момента первоначального запуска в стране, в то время как конкуренты Apple и Amazon повысили цены на свои стандартные планы до $10,99.

Bloomberg также сообщает, что Spotify рассматривает возможность предоставления доступа к аудиокнигам в рамках текущего тарифа Premium в США с октября. В других странах это предложение может появиться раньше. Доступ может включать определенное количество часов аудиокниг или определенное количество книг. Spotify уже предлагает аудиокниги, но в настоящее время они продаются по отдельности.

В Spotify не прокомментировали эту информацию.

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Источник: The Verge