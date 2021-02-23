Spotify запускает Spotify Hi-Fi — владельцы Premium-подписки смогут слушать музыку в «CD-качестве»
Spotify анонсировал запуск опции Spotify HiFi в конце этого года. Она наконец-то принесет возможность слушать потоковое аудио без потерь (в компании обещают «CD-качество», не вдаваясь в технические детали).
Spotify HiFi войдет в состав Premium-подписки и будет распространяться постепенно по всему миру. В ближайшее время объявят «первую волну» избранных стран.
В Spotify не уточняют для своего нового аудиофильского режима Spotify HiFi ни битрейт, ни кодек. Сейчас он использует Ogg Vorbis для настольных и мобильных устройств и AAC — для веб-версии. В базовом тарифе битрейт аудиопотока составляет 320 Кбит/с.
Стоит оговорить, что Spotify уже некоторое время тестирует lossless — еще с начала 2017 года компания проводит A/B-тесты с контрольными группами пользователей. Кроме того, многие конкурирующие музыкальные стриминг-сервисы уже добавили планы, позволяющие слушать аудио без потерь. В их числе — Tidal, Amazon, Quobuz и Deezer. Более того, большинство из них используют высококачественные кодеки, превосходящие технические ограничения формата CD. И они получат преимущество, если Spotify в итоге решит ограничиться стандартным CD-
Количество платных подписчиков Spotify превысило 150 миллионов