Spotify объявил о запуске в Украине — стандартная подписка будет стоить $4,99 в месяц

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Как и ожидалось, популярнейший шведский сервис потокового вещания музыки и подкастов Spotify объявил о запуске в Украине — с 15 июля 2020 года он будет доступен всем пользователям приложений на iOS и Android.

Сервисом можно будет пользоваться бесплатно (с рекламой и ограничениями) или по подписке Spotify Premium, которая позволяет наслаждаться музыкой без рекламы и открывает доступ ко всем возможностям сервиса. Всего есть четыре варианта подписки:

Индивидуальная Spotify Premium позволяет слушать музыку без рекламы и офлайн, пользоваться сервисом за границей без ограничений по времени и открывает другие функции — $4,99 в месяц.

Spotify Premium для двоих вдобавок к возможностям Premium-аккаунта автоматически обновляемый плейлист «Микс для двоих», сочетающий музыку, «которая понравится обоим» — $6,49 в месяц.

Семейная Spotify Premium, на которую можно подключить до шести пользователей — $7,99 в месяц.

Студенческая Spotify Premium — $2,49 в месяц.

Помимо старта в Украине, Spotify также начал работу на 12 новых рынках, включая Молдову, Казахстан, Беларусь, Россию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Черногорию, Сербию, Словению и Северную Македонию. С запуском Spotify в Украине и в 12 других странах, сейчас сервис доступен в общем на 92 рынках.

В библиотеке Spotify более 50 миллионов треков и 4 миллиардов плейлистов с музыкой украинских и международных исполнителей, лучшие персональные рекомендации новой музыки, возможность воспроизведения на разных устройствах и интеграция с Instagram, Facebook, Samsung, Android TV, Google Maps и другими.

Источник: Spotify