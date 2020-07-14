Подтверждено: Spotify в Украине заработает с 15 июля

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Слухи о том, что Spotify запустится в Украине 15 июля 2020 года получили официальное подтверждение — шведский музыкальный сервис обновил условия пользовательского соглашения, добавив Украину и страны СНГ в список стран присутствия. На это обратил внимание пользователь Twitter под ником S ΞRG-1Y ⁶-⁶.

Обновлено 14:31: Доступ к странице с новой версией пользовательского соглашения, где в числе других стран упоминалась Украина, оперативно закрыли, что можно считать еще одним убедительным доказательством завтрашнего запуска.

Обновлено 16:36: В украинской веб-версии сервиса начали отображаться цены — пока они в долларах и полностью соответствуют американским.

Обновлено 17:24: Приложения Spotify стало доступно для загрузки в магазине App Store.

Приложение Spotify все еще недоступно для загрузки для украинских пользователей в официальных магазинах Apple и Google, но вскоре это должно измениться.

К настоящему моменту многие уже используют Spotify, успешно обходя региональные ограничения с помощью VPN и подписок в странах присутствия сервиса. Официальный запуск сделает его доступным более широкому кругу пользователей. Сможет ли Spotify стать успешным в Украине, во много будет зависеть от ценовой политики, учитывая достаточно высокую конкуренцию — на украинском рынке уже давно работают и весьма успешно Google Play Music (YouTube Music), Apple Music и другие. Подробностей об украинских ценах пока нет. Анонс должен состояться уже завтра, 15 июля. Тогда и станут известны украинские цены и прочие подробности.