Spotify Wrapped 2022: лучшие исполнители, песни и подкасты платформы. А также возможность подвести собственные «музыкальные» итоги года

Функция Spotify Wrapped дает возможность пользователям просмотреть аналитику по их собственным годовым музыкальным предпочтениям, а также публикует общую статистику платформы о самых популярных исполнителях, песнях и подкастах.

Личный отчет в Spotify Wrapped 2022

Кроме аналитики для пользователей (у Spotify их сейчас 456 миллионов), которая показывает личные предпочтения каждого по исполнителям, песням, альбомам и подкастам в 2022 году, платформа предлагает топ-списки по жанрам, песням и подкастам, а также подсчитывает общее количество минут, которые вы провели в приложении. Однако в этом году в Spotify Wrapped добавляют (или возвращают) еще несколько интересных функций:

Музыкальная индивидуальность

Функция анализирует, как вы слушаете треки, и назначает вам одну из 16 приятных категорий, например “Авантюрист”, “Фан” или “Специалист”.

Аудио-день

Новый Wrapped также содержит разбивку привычек слушателей в течение дня, разбирая музыкальные настроения, к которым вы тяготеете утром, днем ​​и вечером.

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Как просмотреть аналитику: ознакомиться со статистикой относительно ваших собственных предпочтений в Spotify можно просто в мобильном приложении, выбрав соответствующую карточку (если функция не отображается — обновите ее или введите в поиске «Wrapped»).

Обращения от звезд

Также Spotify возвращает обращения исполнителей, в которых такие звезды, как Тейлор Свифт, Билли Айлиш и J Balvin, благодарят своих поклонников за то, что те помогли им попасть в Spotify Wrapped.

Spotify Wrapped 2022 (мир)

Самые популярные исполнители

Bad Bunny Taylor Swift Drake The Weeknd BTS

Певец, рэпер и автор песен из Пуэрто-Рико Bad Bunny с 2020 года сохраняет свою корону исполнителя, наиболее транслируемого в мире. Ни один другой артист никогда не достигал таких результатов на платформе, поэтому Spotify даже посвятила ему свой «лайк».

Самые популярные альбомы

Un Verano Sin Ti (Bad Bunny) Harry’s House (Harry Styles) SOUR (Olivia Rodrigo) = (Ed Sheeran) Planet Her (Doja Cat)

Самые популярные песни

«As It Was» (Harry Styles) «Heat Waves» (Glass Animals) “STAY (Justin Bieber, The Kid LAROI) «Me Porto Bonito» (Bad Bunny, Chencho Corleon) «Tití Me Preguntó» (Bad Bunny)

Самые популярные подкасты

The Joe Rogan Experience Call Her Daddy Anything Goes with Emma Chamberlain Case 63 (All Languages) Crime Junkie

Самые популярные K-Pop исполнители

BTS BLACKPINK TWICE Stray Kids SEVENTEEN

Песни с самыми популярными текстами

«Heat Waves» by Glass Animals «Heather» by Conan Gray «I Love You So» by The Walters «Summertime Sadness» by Lana Del Rey «Somewhere Only We Know» by Keane

Исполнители, песнями которых чаще всего делились в соцсетях

Taylor Swift The Weeknd Bad Bunny BTS Lana Del Rey

Самые популярные исполнители в Spotify’s Global EQUAL

Sara James Shania Twain Evangelia Avril Lavigne Ethel Cain

Spotify Wrapped 2022 (Украина)

Топ украинских артистов

KALUSH, Kalush Orchestra SKOFKA Океан Эльзы Валентин Стрыкало Jerry Heil

Топ украинских треков

Stefania (Kalush Orchestra) Додому (KALUSH, SKOFKA) Калуські Вечорниці (KALUSH, Tember Blanche) Вова (Мюслі UA) Файна (KALUSH, SKOFKA)

Дополнительно, Spotify предлагает разбивку по жанрам: украинский рэп, рок и поп 2022 года. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.