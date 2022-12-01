Spotify Wrapped 2022: лучшие исполнители, песни и подкасты платформы. А также возможность подвести собственные «музыкальные» итоги года

Функция Spotify Wrapped дает возможность пользователям просмотреть аналитику по их собственным годовым музыкальным предпочтениям, а также публикует общую статистику платформы о самых популярных исполнителях, песнях и подкастах.
Личный отчет в Spotify Wrapped 2022
Кроме аналитики для пользователей (у Spotify их сейчас 456 миллионов), которая показывает личные предпочтения каждого по исполнителям, песням, альбомам и подкастам в 2022 году, платформа предлагает топ-списки по жанрам, песням и подкастам, а также подсчитывает общее количество минут, которые вы провели в приложении. Однако в этом году в Spotify Wrapped добавляют (или возвращают) еще несколько интересных функций:
- Музыкальная индивидуальность
Функция анализирует, как вы слушаете треки, и назначает вам одну из 16 приятных категорий, например “Авантюрист”, “Фан” или “Специалист”.
- Аудио-день
Новый Wrapped также содержит разбивку привычек слушателей в течение дня, разбирая музыкальные настроения, к которым вы тяготеете утром, днем и вечером.
Как просмотреть аналитику: ознакомиться со статистикой относительно ваших собственных предпочтений в Spotify можно просто в мобильном приложении, выбрав соответствующую карточку (если функция не отображается — обновите ее или введите в поиске «Wrapped»).
- Обращения от звезд
Также Spotify возвращает обращения исполнителей, в которых такие звезды, как Тейлор Свифт, Билли Айлиш и J Balvin, благодарят своих поклонников за то, что те помогли им попасть в Spotify Wrapped.
Spotify Wrapped 2022 (мир)
- Самые популярные исполнители
- Bad Bunny
- Taylor Swift
- Drake
- The Weeknd
- BTS
Певец, рэпер и автор песен из Пуэрто-Рико Bad Bunny с 2020 года сохраняет свою корону исполнителя, наиболее транслируемого в мире. Ни один другой артист никогда не достигал таких результатов на платформе, поэтому Spotify даже посвятила ему свой «лайк».
- Самые популярные альбомы
- Un Verano Sin Ti (Bad Bunny)
- Harry’s House (Harry Styles)
- SOUR (Olivia Rodrigo)
- = (Ed Sheeran)
- Planet Her (Doja Cat)
- Самые популярные песни
- «As It Was» (Harry Styles)
- «Heat Waves» (Glass Animals)
- “STAY (Justin Bieber, The Kid LAROI)
- «Me Porto Bonito» (Bad Bunny, Chencho Corleon)
- «Tití Me Preguntó» (Bad Bunny)
- Самые популярные подкасты
- The Joe Rogan Experience
- Call Her Daddy
- Anything Goes with Emma Chamberlain
- Case 63 (All Languages)
- Crime Junkie
- Самые популярные K-Pop исполнители
- BTS
- BLACKPINK
- TWICE
- Stray Kids
- SEVENTEEN
- Песни с самыми популярными текстами
- «Heat Waves» by Glass Animals
- «Heather» by Conan Gray
- «I Love You So» by The Walters
- «Summertime Sadness» by Lana Del Rey
- «Somewhere Only We Know» by Keane
- Исполнители, песнями которых чаще всего делились в соцсетях
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Bad Bunny
- BTS
- Lana Del Rey
Самые популярные исполнители в Spotify’s Global EQUAL
- Sara James
- Shania Twain
- Evangelia
- Avril Lavigne
- Ethel Cain
Spotify Wrapped 2022 (Украина)
- Топ украинских артистов
- KALUSH, Kalush Orchestra
- SKOFKA
- Океан Эльзы
- Валентин Стрыкало
- Jerry Heil
- Топ украинских треков
- Stefania (Kalush Orchestra)
- Додому (KALUSH, SKOFKA)
- Калуські Вечорниці (KALUSH, Tember Blanche)
- Вова (Мюслі UA)
- Файна (KALUSH, SKOFKA)
Дополнительно, Spotify предлагает разбивку по жанрам: украинский рэп, рок и поп 2022 года. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.