Spotify заменил сердечко плюсиком – порядок добавления в библиотеку или плейлисты изменится

Spotify прощается со своим сердечком. Компания объединяет значок, позволяющий быстро сохранять музыку в библиотеку, с предложением добавить в список воспроизведения под одной кнопкой «+».

Кнопка «плюс» работает в Spotify немного иначе, чем в Apple Music, где повторное нажатие на альбом или плейлист загружает его на устройство. Одиночное нажатие «+» добавит песню, плейлист, подкаст или аудиокнигу в библиотеку. Кнопка «плюс» при этом превратится в зеленую галочку. Если коснуться галочки на экране «Сейчас исполняется», можно добавить песню или эпизод подкаста в список воспроизведения, а не просто сохранить его в «Понравившиеся песни» или «Ваши эпизоды».

Spotify говорит, что кнопка «+» упростит сохранение песен и подкастов. В сообщении в блоге говорится, что исследование пользователей показало, что кнопка «помогла сэкономить время и дала пользователям возможность добавлять в несколько списков воспроизведения одновременно». Это может пригодиться, например, если вы слушаете радиостанцию и находите в ней понравившуюся песню, которая хорошо бы подошла в один или несколько плейлистов.

Кнопка «плюс» начинает появляться в приложениях Spotify для iOS и Android сегодня. Нововведение будет доступно для всех пользователей Spotify в ближайшие недели.

Для тех, кто не прочитал новость или объяснение в блоге компании обновление может показаться контринтуитивным – сердечко кажется более понятным символом. Однако подобные небольшие изменения, как правило, быстро входят в привычку. И мы всё еще ждем сжатия без потерь в Spotify.

Источники: Spotify, Engadget