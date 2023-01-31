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Spotify преодолел отметку в 205 млн платных подписчиков и 489 млн активных пользователей в месяц – отчет за четвертый квартал

Spotify преодолел отметку в 205 млн платных подписчиков и 489 млн активных пользователей в месяц – отчет за четвертый квартал

Финансовый отчет Spotify за четвертій квартал 2022 года появился через неделю после того, как компания объявила об увольнениях 6% персонала (чуть менее 600 сотрудников). Однако отчет демонстрирует, что финансовое положение Spotify не сильно ухудшилось за последние месяцы.

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Spotify Q4

Согласно отчету, количество платных подписчиков Spotify увеличилось до 205 млн по состоянию на 31 декабря – на 14% по сравнению с результатом год назад.

Количество активных пользователей в месяц увеличилось до 489 млн – на 20%. Это выше прогноза третьего квартала, когда компания заявила, что рассчитывает достичь 202 млн премиум-подписчиков и 479 млн активных пользователей.

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Spotify Q4

Spotify сообщил об операционных убытках в размере €231 млн за Q4. Это значение не сильно отличается от прошлых результатов. Компания традиционно отдает приоритет вложениям в рост, а не ежеквартальной прибыли. Ранее прогнозировался операционный убыток в €300 млн.

Средний доход на платного подписчика теперь составляет €4,55, что на 3% больше, чем в прошлом году, но немного ниже по сравнению с €4,63 в предыдущем квартале.

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Компания по-прежнему молчит о Spotify Hi-Fi – подписке, предлагающей lossless-качество звука, о которой было объявлено на большом мероприятии Spotify почти два года назад. Возможно, Spotify пришлось переосмыслить ту возможность в свете конкуренции с Apple Music и Amazon Music, которые теперь предлагают потоковую передачу музыки без потерь в рамках обычных тарифов.

Spotify уверенно можно назвать крупнейшим сервисом потоковой передачи музыки в мире. Ближайшие конкуренты, Apple Music и Amazon Music, по сведениям Music Ally, имели 60 млн платных пользователей в 2019 году и 55 млн в 2020 году, соответственно.

С полной презентацией отчета можно ознакомиться по ссылке (PDF).

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Источник: The Verge


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