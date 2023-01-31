Spotify преодолел отметку в 205 млн платных подписчиков и 489 млн активных пользователей в месяц – отчет за четвертый квартал

Финансовый отчет Spotify за четвертій квартал 2022 года появился через неделю после того, как компания объявила об увольнениях 6% персонала (чуть менее 600 сотрудников). Однако отчет демонстрирует, что финансовое положение Spotify не сильно ухудшилось за последние месяцы.

Согласно отчету, количество платных подписчиков Spotify увеличилось до 205 млн по состоянию на 31 декабря – на 14% по сравнению с результатом год назад.

Количество активных пользователей в месяц увеличилось до 489 млн – на 20%. Это выше прогноза третьего квартала, когда компания заявила, что рассчитывает достичь 202 млн премиум-подписчиков и 479 млн активных пользователей.

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Spotify сообщил об операционных убытках в размере €231 млн за Q4. Это значение не сильно отличается от прошлых результатов. Компания традиционно отдает приоритет вложениям в рост, а не ежеквартальной прибыли. Ранее прогнозировался операционный убыток в €300 млн.

Средний доход на платного подписчика теперь составляет €4,55, что на 3% больше, чем в прошлом году, но немного ниже по сравнению с €4,63 в предыдущем квартале.

Компания по-прежнему молчит о Spotify Hi-Fi – подписке, предлагающей lossless-качество звука, о которой было объявлено на большом мероприятии Spotify почти два года назад. Возможно, Spotify пришлось переосмыслить ту возможность в свете конкуренции с Apple Music и Amazon Music, которые теперь предлагают потоковую передачу музыки без потерь в рамках обычных тарифов.

Spotify уверенно можно назвать крупнейшим сервисом потоковой передачи музыки в мире. Ближайшие конкуренты, Apple Music и Amazon Music, по сведениям Music Ally, имели 60 млн платных пользователей в 2019 году и 55 млн в 2020 году, соответственно.

С полной презентацией отчета можно ознакомиться по ссылке (PDF).

Источник: The Verge