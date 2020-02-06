Spotify заявил о росте прослушивания подкастов на 200% и увеличении числа платных подписчиков до 124 млн человек





Постоянные инвестиции Spotify в подкасты, судя по всему, дали свои плоды. Компания сообщила, что прослушивание подкастов в сервисе выросло за год на 200%. На текущий момент на сайте представлено более 700 тыс. подкастов, которые слушают более 16% пользователей. Количество подписчиков Spotify выросло на 29%, до 124 млн человек. Такие цифры представлены в финансовом отчёте компании за четвёртый квартал.

Несмотря на увеличение числа прослушиваний подкастов, Spotify не смогла выйти в плюс, операционные убытки составили $84 млн, что резко контрастирует с прибылью сервиса в третьем квартале прошлого года. В компании ожидают, что тенденция продолжится до конца 2020 года. Текущий год для Spotify будет инвестиционным. Компания планирует закрыть сделку по приобретению сайта The Ringer, который является платформой для более чем 30 подкастов, достичь 150 млн подписчиков и преодолеть планку в 300 млн активных пользователей.

Spotify надеется, что именно подкасты будут мотивировать пользователей переходить с бесплатной модели использования сервиса к подписке со своими преимуществами и премиальным контентом. Ранее компания уже приобрела сервисы Gimlet, Anchor и Parcast, а также объявила о партнёрстве с продюсерской компанией Барака и Мишель Обамы. Spotify продвигает новые подкасты с помощью плейлиста Your Daily Podcast, используя свои алгоритмы. Часть планов по монетизации этих подкастов будут включать целевую рекламу с использованием новой технологии потокового вещания.

Источник: The Verge