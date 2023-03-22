Спрос на фриланс среди украинцев подскочил на 84% — исследование Freelancehunt

Freelancehunt поделились свежей статистикой, свидетельствующей о росте спроса на украинских фрилансеров в первые месяцы 2023 г. вырос на 84% против прошлого года, что является очень хорошей тенденцией, учитывая непростую экономическую ситуацию в стране на втором году полномасштабной войны.

Рынок фриланса в Украине возрождается

В Freelancehunt фиксируют стремительный рост регистраций фрилансеров на платформе, а начало года ознаменовалось новыми пиками, даже выше роста в первые месяцы войны. По словам администрации сервиса, совсем немного осталось до отметки в 20 000 зарегистрированных новых специалистов в месяц.

Среди ключевых факторов, влияющих на развитие рынка фриланса в Украине и увеличение числа специалистов, Freelancehunt указывают:

Большинство пользователей платформ рассматривают фриланс как постоянное и единственное место работы. В Европе и США этот показатель достигает 70%. В Украине в 2021 году, по данным платформы Freelancehunt, он составил 56%.

На фрилансе работают квалифицированные специалисты. Обычно это люди 24-45 лет, с опытом 2-5 лет. 80% из них имеют высшее образование.

Это возможность для специалистов зарабатывать больше, чем в офисе на постоянной работе.

Основной спрос на услуги фрилансеров создает малый бизнес. Так, в США 70% предпринимателей сотрудничали с удаленными специалистами, 81% из них планируют в дальнейшем нанимать фрилансеров, а 83% соглашаются, что фрилансеры очень помогли развитию бизнеса.

IT, дизайн, маркетинг — самые популярные категории, на которые спрос среди бизнеса. Именно эти направления динамично развиваются в мире технологий.

Что с того, что фриланс растет?

По состоянию на март в Украине официально зарегистрировано 150 тысяч безработных, причем 71% зарегистрированных женщин. Последнее красноречиво свидетельствует, насколько далека от реальности официальная картина, и это без учета других факторов, занижающих официальную статистику, таких как сокращение времени выплат и несовершенство законодательства. Даже украинский IT-рынок, который стабильно держался в течение 2022 года с началом 2023-го, начал лихорадить из-за рисков мобилизации, отключения электроэнергии, постоянного психологического давления. Все это сыграло свою роль в принятии западными заказчиками решения о дальнейшем сотрудничестве с IT-компаниями в Украине. Собственно объем украинского IT-экспорта в январе упал почти на 30%., и оживление ожидается не раньше второй половины 2023 года. Так что рост украинского рынка фриланса в этих условиях — хорошая новость.

В Freelancehunt уверены, что в ближайшем будущем у Украины высокие шансы стать лидером в Европе по количеству фрилансеров, а доля самозанятых среди трудоспособного населения может достигать 15-20%. Для сравнения, в прошлом году в США этот показатель был равен 39%, поэтому украинскому рынку есть куда расти.