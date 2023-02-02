Адаптація до відключень та спад замовлень: що відбувається з ринком фрилансу в Україні?

Через масштабні ракетні атаки росіян восени Україна стикнулась з новим випробуванням — відключеннями світла. І якщо на початку здавалось, що в таких умовах робота неможлива, то нині бізнес непогано демонструє — вдасться все, якщо докласти трохи більше зусиль. Сервіс Freelancehunt дослідив, як виконавці реагують на відсутність електроенергії та як це позначилося на їхній роботі.
Майже 70% фрилансерів продовжують активно працювати навіть під час блекаутів, тоді як 30,25% — чекають на повернення електроенергії у свої домівки. У суворій реальності, де працювати доводиться за графіками відключень світла, більш помітними стають переваги фрилансу:
- працювати можна, коли є змога — головне дотримуватись дедлайну;
- не треба витрачати цінний час, коли є світло, на дорогу в офіс;
- робота не залежить від наявності інтернету чи зв’язку в офісі, де бізнес не завжди може це забезпечити.
У 46,22% фрилансерів кількість замовлень не змінилася, у 43,49% — зменшилася, а у 10,29% — збільшилася.
З постійними замовниками ситуація дещо інша: 63,03% виконавців продовжують отримувати стільки проєктів, скільки й до блекауту, 30,7% — отримують менше, а 6,27% — навпаки, більше.
Фактори, що вплинули на зменшення кількості виконаних проєктів:
- конкуренція, оскільки темпи зростання нових фрилансерів перевищують попит на їх послуги, який генерують замовники.
- збільшився час виконання проєктів (більше часу тепер необхідно на обговорення деталей ТЗ, умов співпраці, фінального прийняття завдання та внесення правок).
Виконати проєкт вчасно — квест для кожного сучасного фрилансера з України. Проте цифри показують, що:
- 32,56% виконавців не потребують перенесення термінів;
- 44,75% просили подовжити дедлайн, але це було дуже рідко;
- 22,69% доводиться переносити термін доволі часто.
39,61% замовників ставляться з розумінням і надають додатковий час, якщо потрібно, а 21,77% готові чекати, скільки потрібно. Лише 8,01% вимагають робити все в зазначені терміни. Є навіть замовники, які настільки зацікавлені в отриманні результату, що пропонують свою допомогу у розв’язанні проблем, пов’язаних з відсутністю світла, — таких виявилося 3,23%.
10,96% підприємців більш детально обговорюють ТЗ та деталі. Це важливо, оскільки не завжди є змога під час виконання проєкту своєчасно надати відповіді або щось уточнити. Легше та продуктивніше одразу детально все обговорити та досягти чіткого взаєморозуміння. Також є 16,43% виконавців, які не помітили суттєвих змін.
Основні зміни у роботі фрилансерів в цифрах:
- 31,37% фрилансерів адаптували графік роботи під вимкнення електроенергії;
- 18,82% почали більше часу витрачати на виконання завдань (через те, що після чергового відключення треба заново налаштовуватися на роботу);
- 17,82% доводиться частіше та краще продавати свої послуги;
- 17,31% придбали необхідну техніку для комфортної роботи;
- 14,68% зазначають, що стало складніше комунікувати із замовниками (можуть запізно відповідати, довго не бути на зв’язку).
61,55% фрилансерів зазначають, що замовники продовжують їх рекомендувати, як і раніше, 10,50% навіть стали рекомендувати частіше. Для підприємців фриланс залишається непоганою можливістю закрити різні завдання швидко та недорого, тож попит на такі послуги залишився, а під час блекаутів, можливо, навіть зростатиме.