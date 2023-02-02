Адаптація до відключень та спад замовлень: що відбувається з ринком фрилансу в Україні?

Через масштабні ракетні атаки росіян восени Україна стикнулась з новим випробуванням — відключеннями світла. І якщо на початку здавалось, що в таких умовах робота неможлива, то нині бізнес непогано демонструє — вдасться все, якщо докласти трохи більше зусиль. Сервіс Freelancehunt дослідив, як виконавці реагують на відсутність електроенергії та як це позначилося на їхній роботі.

Майже 70% фрилансерів продовжують активно працювати навіть під час блекаутів, тоді як 30,25% — чекають на повернення електроенергії у свої домівки. У суворій реальності, де працювати доводиться за графіками відключень світла, більш помітними стають переваги фрилансу:

працювати можна, коли є змога — головне дотримуватись дедлайну;

не треба витрачати цінний час, коли є світло, на дорогу в офіс;

робота не залежить від наявності інтернету чи зв’язку в офісі, де бізнес не завжди може це забезпечити.

У 46,22% фрилансерів кількість замовлень не змінилася, у 43,49% — зменшилася, а у 10,29% — збільшилася.

З постійними замовниками ситуація дещо інша: 63,03% виконавців продовжують отримувати стільки проєктів, скільки й до блекауту, 30,7% — отримують менше, а 6,27% — навпаки, більше.

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Фактори, що вплинули на зменшення кількості виконаних проєктів:

конкуренція, оскільки темпи зростання нових фрилансерів перевищують попит на їх послуги, який генерують замовники.

збільшився час виконання проєктів (більше часу тепер необхідно на обговорення деталей ТЗ, умов співпраці, фінального прийняття завдання та внесення правок).

Виконати проєкт вчасно — квест для кожного сучасного фрилансера з України. Проте цифри показують, що:

32,56% виконавців не потребують перенесення термінів;

44,75% просили подовжити дедлайн, але це було дуже рідко;

22,69% доводиться переносити термін доволі часто.

39,61% замовників ставляться з розумінням і надають додатковий час, якщо потрібно, а 21,77% готові чекати, скільки потрібно. Лише 8,01% вимагають робити все в зазначені терміни. Є навіть замовники, які настільки зацікавлені в отриманні результату, що пропонують свою допомогу у розв’язанні проблем, пов’язаних з відсутністю світла, — таких виявилося 3,23%.

10,96% підприємців більш детально обговорюють ТЗ та деталі. Це важливо, оскільки не завжди є змога під час виконання проєкту своєчасно надати відповіді або щось уточнити. Легше та продуктивніше одразу детально все обговорити та досягти чіткого взаєморозуміння. Також є 16,43% виконавців, які не помітили суттєвих змін.

Основні зміни у роботі фрилансерів в цифрах:

31,37% фрилансерів адаптували графік роботи під вимкнення електроенергії;

18,82% почали більше часу витрачати на виконання завдань (через те, що після чергового відключення треба заново налаштовуватися на роботу);

17,82% доводиться частіше та краще продавати свої послуги;

17,31% придбали необхідну техніку для комфортної роботи;

14,68% зазначають, що стало складніше комунікувати із замовниками (можуть запізно відповідати, довго не бути на зв’язку).

61,55% фрилансерів зазначають, що замовники продовжують їх рекомендувати, як і раніше, 10,50% навіть стали рекомендувати частіше. Для підприємців фриланс залишається непоганою можливістю закрити різні завдання швидко та недорого, тож попит на такі послуги залишився, а під час блекаутів, можливо, навіть зростатиме.