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Адаптація до відключень та спад замовлень: що відбувається з ринком фрилансу в Україні?

Адаптація до відключень та спад замовлень: що відбувається з ринком фрилансу в Україні?

Через масштабні ракетні атаки росіян восени Україна стикнулась з новим випробуванням — відключеннями світла. І якщо на початку здавалось, що в таких умовах робота неможлива, то нині бізнес непогано демонструє — вдасться все, якщо докласти трохи більше зусиль. Сервіс Freelancehunt дослідив, як виконавці реагують на відсутність електроенергії та як це позначилося на їхній роботі.

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Майже 70% фрилансерів продовжують активно працювати навіть під час блекаутів, тоді як 30,25% — чекають на повернення електроенергії у свої домівки. У суворій реальності, де працювати доводиться за графіками відключень світла, більш помітними стають переваги фрилансу:

  • працювати можна, коли є змога — головне дотримуватись дедлайну;
  • не треба витрачати цінний час, коли є світло, на дорогу в офіс;
  • робота не залежить від наявності інтернету чи зв’язку в офісі, де бізнес не завжди може це забезпечити.

У 46,22% фрилансерів кількість замовлень не змінилася, у 43,49% — зменшилася, а у 10,29% — збільшилася.

З постійними замовниками ситуація дещо інша: 63,03% виконавців продовжують отримувати стільки проєктів, скільки й до блекауту, 30,7% — отримують менше, а 6,27% — навпаки, більше.

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Адаптація до відключень світла та спад замовлень: що відбувається з ринком праці в Україні?

Фактори, що вплинули на зменшення кількості виконаних проєктів:

  • конкуренція, оскільки темпи зростання нових фрилансерів перевищують попит на їх послуги, який генерують замовники.
  • збільшився час виконання проєктів (більше часу тепер необхідно на обговорення деталей ТЗ, умов співпраці, фінального прийняття завдання та внесення правок).

Виконати проєкт вчасно — квест для кожного сучасного фрилансера з України. Проте цифри показують, що:

  • 32,56% виконавців не потребують перенесення термінів;
  • 44,75% просили подовжити дедлайн, але це було дуже рідко;
  • 22,69% доводиться переносити термін доволі часто.

Адаптація до відключень світла та спад замовлень: що відбувається з ринком праці в Україні?

39,61% замовників ставляться з розумінням і надають додатковий час, якщо потрібно, а 21,77% готові чекати, скільки потрібно. Лише 8,01% вимагають робити все в зазначені терміни. Є навіть замовники, які настільки зацікавлені в отриманні результату, що пропонують свою допомогу у розв’язанні проблем, пов’язаних з відсутністю світла, — таких виявилося 3,23%.

10,96% підприємців більш детально обговорюють ТЗ та деталі. Це важливо, оскільки не завжди є змога під час виконання проєкту своєчасно надати відповіді або щось уточнити. Легше та продуктивніше одразу детально все обговорити та досягти чіткого взаєморозуміння. Також є 16,43% виконавців, які не помітили суттєвих змін.

Адаптація до відключень світла та спад замовлень: що відбувається з ринком праці в Україні?

Основні зміни у роботі фрилансерів в цифрах:

  • 31,37% фрилансерів адаптували графік роботи під вимкнення електроенергії;
  • 18,82% почали більше часу витрачати на виконання завдань (через те, що після чергового відключення треба заново налаштовуватися на роботу);
  • 17,82% доводиться частіше та краще продавати свої послуги;
  • 17,31% придбали необхідну техніку для комфортної роботи;
  • 14,68% зазначають, що стало складніше комунікувати із замовниками (можуть запізно відповідати, довго не бути на зв’язку).

61,55% фрилансерів зазначають, що замовники продовжують їх рекомендувати, як і раніше, 10,50% навіть стали рекомендувати частіше. Для підприємців фриланс залишається непоганою можливістю закрити різні завдання швидко та недорого, тож попит на такі послуги залишився, а під час блекаутів, можливо, навіть зростатиме.


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