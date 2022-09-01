Спрос на услуги фрилансеров в Украине вырос на летом на 30% [Исследование Freelancehunt]

Аналитики Freelancehunt в новом исследовании проанализировали ситуацию на рынке фриланса за период с 30.05 по 28.08 и пришли к выводу, что спрос на услуги фрилансеров в Украине за лето вырос на 30% к прошлому году. По словам авторов исследования, в первую очередь этому способствовал бизнес, заинтересованный в быстром, недорогом восстановлении и адаптации к новым реалиям.

В то же время в денежном измерении рынок с а лето вырос на 29,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«Сейчас предпринимателям как никогда нужна помощь разнопрофильных специалистов. Выигрывает тот, кто реагирует на изменения быстрее всех. Нанимать в штат сотрудников слишком дорогое удовольствие для бизнесменов, и дело не только в деньгах, но и во времени тоже. Видим стабильный рост спроса на 30%, но это далеко не предельные значения. Рынок фриланса только набирает обороты и будет продолжать расти» авторы исследования Freelancehunt

В своем Freelancehunt также обращает внимание на быстрые темпы восстановления активности фрилансеров после начала полномасштабной войны. Так, в середине марта к работе вернулись 74% фрилансеров, а примерно через месяц — 96-98%.

Фрилансеры остаются самым простым и в то же время недорогим и безопасным вариантом закрыть бизнес-задания, особенно когда речь идет о разовых проектах. Учитывая это, Freelancehunt прогнозирует дальнейшее увеличение спроса на услуги украинских фрилансеров и «осенний бум», поскольку все больше предпринимателей полностью возобновляют деятельность и адаптируют бизнес к новым реалиям.