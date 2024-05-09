Спутниковые системы Gilat SkyEdge, произведенные в Украине, массово поставлялись в Россию, — Слідство.Інфо

По данным «Слидство.Инфо»комплексы спутниковой связи Gilat SkyEdge, которые производились в Украине, в количестве десятков тысяч поставлялись в Россию. Завод американской компании Jabil Circuit в Ужгороде производил системы для израильской Gilat Satellite.

Согласно таможенным декларациям, доступ к которым получили журналисты, в 2023 году в Россию было ввезено около 22 тысяч систем на сумму около $5 млн. В 2022 году, в Россию попало оборудования на $840 тыс. Также есть многочисленные свидетельства использования россиянами этих систем на фронте. Спутниковую связь Gilat массово продают в России и особо отмечают ее пригодность для «сво».

Спутниковые комплексы Gilat работают с российскими спутниками сетей «ямал» и «экспресс» по принципу спутникового ТВ — надо наводить антенну на стационарный спутник. Для российских оккупантов такие системы, а также наличие собственных сателлитов, более безопасны с точки зрения отслеживания и подавления, то есть фактически лучше в этом плане, чем Starlink.

Как утверждают расследователи, уже более 20 лет Gilat Satellite Networks помогает россиянам развивать спутниковую связь и является партнером крупнейших сотовых операторов РФ, а также занимается военной и полицейской связью. Россияне закупают системы Gilat и в этом году.

Системы ужгородского производства поставлялись в Россию из Израиля и Турции — и страной происхождения указывалась Украина. Также компания поставляла в РФ оборудование из Филиппин (известно о 16 тыс. комплектов). Начало полномасштабного вторжения России в Украину не прекратило поставки — наоборот, количество заказов выросло в разы.

Значительная часть товаров производства ужгородского завода Jabil Circuit экспортируется в Венгрию. Надо сказать, что с началом вторжения Jabil, в отличие от Gilat, вышла из России, включая закрытие имеющихся производств. Также декларируется и отсутствие экспорта ужгородского предприятия в Россию — что противоречит имеющимся фактам. Именно российский таможенный брокер указал страной происхождения Украину согласно информации, которую подтвердил отправитель.

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Интересно, что Gilat Satellite Networks выполняет военные заказы и для США. В феврале 2024 года дочерняя американская компания Gilat получила заказ на переносные концентраторы спутниковой связи стоимостью $10 млн.

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