Starlink у военных рф — что говорят эксперты и как этому помешать?

Недавно в сети распространились слухи, что россияне якобы используют спутниковый интернет SpaceX на оккупированных территориях Украины, закупая терминалы через ОАЭ.

Информация еще официально не подтверждена, однако некоторые эксперты не исключают такой возможности, в частности автор телеграм-канала «Про зв’язок від Сергія Флеш:

«Вчера в наши СМИ попала информация, что россияне купили большую партию Старлинков в Дубаи. Точность информации должна проверять наша разведка, но я вполне допускаю этот вариант. SpaceX предоставляет свои услуги на наших южных оккупированных территориях, где противник может использовать Starlink».

Если вспоминать предыдущие события, работа Starlink в оккупированных регионах ранее предусматривала возможность «ручного управления» — стоит лишь вспомнить историю, как SpaceX деактивировала связь у побережья Крыма, помешав атаке украинских надводных дронов. Маск тогда аргументировал это решение тем, что «не хочет втянуть США в войну».

В конце концов Пентагон взял на себя обязательства закупать терминалы для ВСУ, которые будут работать там, где нужно, и в сентябре 2023 года сообщил, что заключил контракт со Starlink на предоставление услуг для поддержки Украины без разглашения дополнительных деталей. Учитывая это, вполне вероятен сценарий того, что Минобороны США может деактивировать терминалы на оккупированных украинских территориях, если они там действительно будут находиться.

Brave Inventors – национальная платформа изобретателей и изобретений военного времени. Здесь можно разместить свои военные изобретения, рассказать о разработках и прототипах, найти необходимое финансирование или ментора, а также получить больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами. Поддержать изобретения можно по ссылке.