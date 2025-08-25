США тратят десятки тонн лития в отвалах металлургических шахт, — исследования

В США работают десятки шахт по добыче меди и железа. Однако независимо от того, что именно добывается, сами эти ресурсы составляют лишь незначительную долю горной породы.

Остаток обычно просто выбрасывается. Как отмечает профессор горного дела в Горной школе Колорадо Элизабет Холли, сейчас путем добычи получают лишь несколько видов сырья. Однако вопрос в том, что еще могут содержать горные породы.

В новом исследовании Элизабет Холли и ее коллеги пытались оценить, какие еще ценные ресурсы содержатся в горных породах, выбрасываемых после добычи и извлечения из них необходимой руды. Исследователи установили, что существует огромный потенциал по извлечению 70 критически важных элементов из 54 действующих на данный момент шахт.

Например, лития, содержащегося в шахтных отвалах, которые собираются в течение года, достаточно для питания 10 млн электромобилей, а марганца — для 99 млн. Эти цифры не только значительно превышают уровень импорта в США этих элементов, но и также существующий спрос на них.

Критически важные минералы необходимы для производства литий-ионных батарей, солнечных панелей и других низкоуглеродных или безуглеродных технологий, обеспечивающих переход на чистую энергетику. Подавляющее большинство лития поступает из Австралии, Чили и Китая, а большинство кобальта добывается в африканской республике Конго.

Проведенное исследование демонстрирует потенциал извлечения критически важных минералов на территории США. Полученные данные свидетельствуют, что извлечение критических минералов даже на уровне всего 1% существенно снизит зависимость страны от импорта большинства критически важных элементов. При этом изъятие лития из шахтных отвалов на уровне 4% сможет полностью компенсировать имеющийся импорт.

«Мы могли бы сосредоточиться на рудниках, которые уже являются корпоративными, и просто добавить дополнительные этапы к их технологическому процессу. Это был бы действительно быстрый способ начать добычу необходимого минерала», — объясняет Элизабет Холли.

Минэнерго США недавно объявило о запуске пилотной программы по извлечению побочных продуктов в горных породах. В то же время Пентагон приобрел долю в размере $400 млн в компании, которая эксплуатирует единственное в стране месторождение редкоземельных металлов.

Холли надеется, что следующим шагом станет поиск наиболее экономически выгодного пути развития, который поможет получить это исследование. Потенциал побочных продуктов значительно варьируется в зависимости от месторождения, и анализ, по ее словам, может помочь определить потенциальные месторождения тех или иных минералов. Например, рудник Ред-Дог на Аляске, вероятно, имеет самый большой в стране потенциал по добыче германия, а никель можно найти на рудниках Стиллуотер и Ист-Боулдер в Монтане.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science

Источник: Gizmodo