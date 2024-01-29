Пентагон планирует использовать искусственный интеллект для оценки цен на критически важные минералы

Министерство обороны США планирует разработать программу для оценки цен и прогнозирования поставок никеля, кобальта и других важнейших полезных ископаемых. Эта программа является частью более широких усилий Вашингтона по запуску в США добычи критически важных минералов, используемых в производстве оружия и энергетическом переходе.

Объем добычи в США отстает от лидера рынка Китая отчасти потому, что попытки построить новые американские рудники могут находиться под сильным влиянием колебаний цен на сырьевые товары. Например, компания Jervois Global планировала запустить новый кобальтовый проект в Айдахо, но в прошлом году объявила о приостановке строительства, отчасти из-за низких рыночных цен.

Чтобы меньше зависеть от колебания цен на минералы, в США решили улучшить систему прогнозирования. Агентство DARPA и Геологическая служба США планируют нанять одного или нескольких частных подрядчиков для разработки программы OPEN (Open Price Exploration for National Security), которая призвана повысить прозрачность цен для правительственных учреждений и коммерческих организаций.

Программа, основанная на модели искусственного интеллекта, будет строить «структурную цену» металла на основе того, где и когда он производится, а также затрат на рабочую силу, поставки и другие расходы. Программа также будет прогнозировать, как на поставки могут повлиять неожиданные ситуации на рынке, такие как забастовки рабочих.

Вместе с тем, существуют опасения, что такая программа может вызвать путаницу на рынках металлов. Существует мнение, что усилия Пентагона могут создать соперничающие структуры для определения цены, поскольку традиционно цены на металлы устанавливаются фьючерсными рынками и агентствами по ценообразованию. Однако в Пентагоне заявляют, что их цель – обеспечить прозрачность, а не заменять существующие механизмы ценообразования.

Источник: reuters