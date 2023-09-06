В Калифорнии прошли успешные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты MM GT-247. Упоминание о континентах здесь имеет значение «может ударить по москве».

Испытательный пуск состоялся с авиабазы Ванденберг в среду, 6 сентября, в 1:26 ночи по тихоокеанскому времени. Тестовый статус означал невооруженный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Глобального ударного командования Воздушных сил ВВС США.

Целью программы испытательных пусков МБР является проверка и подтверждение безопасности, защищенности, эффективности и готовности системы вооружений, сообщает Глобальное ударное командование ВВС США.