Starlink официально запустился в стране, где за него сажали в тюрьму

Интернет Starlink официально заработал в Ниуэ — маленьком островном государстве в Тихом океане с населением на 1600 человек. Однако самое интересное в этой новости то, что еще недавно за использование спутникового сервиса Илона Маска в этой стране можно было попасть за решетку.





О запуске стало известно из короткого сообщения в официальном аккаунте Starlink и, если не вспоминать предысторию, оно мало кого заинтересует. Еще в 2024 году власти Ниуэ обратились к SpaceX с просьбой ввести географические ограничения для своего острова, а для пользователей и операторов анонсировали наказание.





Согласно местному Закону о связи, нарушителям грозят штрафы до 200 новозеландских долларов, лишение свободы сроком до 3-х месяцев — или же и то, и другое одновременно. Неизвестно, почему власти пересмотрели собственные взгляды. По состоянию на середину 2025 года в Ниуэ фиксировалось около 50 незаконных терминалов, однако о реальных случаях наказания информации нет.

Starlink — это глобальная система спутникового интернета, обеспечивающая высокоскоростной широкополосный доступ к интернету в любой точке мира. Сеть работает через тысячи спутников на низкой орбите, обеспечивая низкую задержку связи, что идеально подходит для труднодоступных мест. На декабрь 2025 года компания имела более 9000 спутников на орбите и отчитывалась о 9 млн активных клиентов и работе на 155 рынках.