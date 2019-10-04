Стартап Anduril основателя Oculus Палмера Лаки представил таранный БПЛА Interceptor для уничтожения других беспилотников





Соучредитель Oculus Палмер Лаки на этой неделе представил таранный БПЛА под названием Interceptor («Перехватчик»), разработанный принадлежащим предпринимателю стартапом Anduril Industries. Это полностью автономный летательный аппарат военного назначения. Его предназначение — перехват и уничтожение других беспилотников путем тарана.

Судя по фото (выше), сделанном журналистом Bloomberg, внешне Interceptor выглядит как обычный квадрокоптер вроде потребительских моделей Parrot, но решение Anduril отличается специальным протоколом для защиты воздушного пространства вокруг конкретного здания. (это здание может быть военной базой, нефтяной вышкой или тюрьмой). «Перехватчик» оснащен системой компьютерного зрения и способен развивать скорость свыше 160 километров в час. Обнаружив посторонний летательный аппарат в зоне патрулирования, он запрашивает у оператора-человека разрешение на атаку и после получения подтверждения таранит цель. Как пишет издание NBC News, чей корреспондент присутствовал на демонстрации возможностей дрона, после столкновения Interceptor остается полностью невредимым. Увы, данных о том, сколько БПЛА может находиться в воздухе, нет.

Anduril уже отгрузила прототипы «Перехватчика» первым клиентам. В ближайшее время они протестируют аппараты и скажут свое мнение, после чего разработчик при необходимости доработает аппарат (если будут замечания). По данным Bloomberg и NBC News, Anduril Industries уже подписала контракт с военными, которые планирует использовать «Перехватчиков» на военных базах, в том числе зарубежных в зонах конфликта: в последнее время террористические организации все чаще используют беспилотники для проведения атак на объекты военных.

Источник: Bloomberg и NBC News