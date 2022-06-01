Стартап AstroForge в 2023 году собирается продемонстрировать добычу полезных ископаемых из астероидов

В 2012 году несколько предпринимателей-миллиардеров основали компанию Planetary Resources с целью сбора воды с астероидов и продажи ее в качестве топлива на космических топливных складах. Год спустя другая группа инвесторов основала Deep Space Industries для сбора редких металлов с астероидов. Но к 2019 году обе компании фактически прекратили свое существование. Ни одна из них не мог преодолеть серьезные препятствия, связанные с созданием космических кораблей для путешествия в дальний космос, не говоря уже об исследовании астероидов и добыче полезных ископаемых. Каждый из этих проектов также требовал огромных финансовых вложений, а прибыль можно было ожидать лишь спустя годы, а то и десятилетия.

Новый стартап под названием AstroForge намерен добывать платину на астероидах и продавать ее на Земле. Основатели компании Хосе Акаин и Мэтт Гиалич запустили проект в начале этого года. Они бывшие инженеры SpaceX, NASA и Virgin Orbit, пишет Ars Technica.

Американское NASA и японское JAXA космические агентства успешно собрали материалы с астероидов в глубоком космосе для научных исследований. Но миссии Hayabusa2 и OSIRIS-REx продемонстрировали, что сбор материала с астероида технически осуществим. Гиалич сказал, что AstroForge хочет снизить стоимость этих миссий. Для этого AstroForge планирует использовать уже существующие коммерческие космические технологии.

На прошлой неделе AstroForge объявила о закрытии раунда «посевного плюс» финансирования на сумму 13 миллионов долларов. В настоящее время в компании работает семь сотрудников. А новые денежные вливания позволят удвоить это число.

AstroForge планирует в январе 2023 года запустить небольшой спутник для демонстрации технологии на низкой околоземной орбите. После этого компания наметила еще две миссии в дальний космос.

Компания планирует спроектировать космический корабль, достаточно маленький, чтобы летать в рамках совместных запусков.

«Наша первая миссия по возвращению не принесет триллионы долларов. Она принесет миллиарды долларов», — сказал Гиалич.

Платина стоит 31 тысячу долларов за килограмм, поэтому речь идет о доставке на Землю сотен килограммов платины или меньше.

Для сравнения, стоимость доставки 1 кг неочищенного материала с поверхности астероида в рамках миссии NASA OSIRIS-Rex обошлась в 800 миллионов долларов.

Маленький космический корабль AstroForge подлетит к сближающемуся с Землей астероиду, чтобы извлечь реголит, очистить этот материал и отправить его обратно к Земле по баллистической траектории. Затем он войдет в атмосферу Земли с небольшим тепловым экраном и приземлится с помощью парашюта. Цель состоит в том, чтобы затраты были менее 10 миллионов долларов.

AstroForge уже присмотрела доступный двигатель, созданный Miles Space, который работает на водной тяге.

Но возникает вопрос, сколько платины доступно для добычи на околоземных астероидах. AstroForge определила восемь целей. Но компания не будет изучать их на расстоянии, а сразу отправит туда космический аппарат.