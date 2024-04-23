Стартовало производство экологичного велосипеда RCYL за €1200, сделанного… из пластика

Прототип велосипеда igus:bike появился еще в 2022 году. Теперь велосипед с новым названием RCYL запускается в производство. Велосипед сделан из переработанного пластика, впрочем, очевидно, сам подлежит подобной переработке после завершения эксплуатации.

Идея массивного пластикового появилась у Фрэнка Блейза, главы немецкой компании igus, занимающейся изделиями из пластика, во время отпуска во Флориде в 2009 году. В США он заметил, что арендованные велосипеды имеют очень ограниченный срок годности из-за постоянного воздействия песка, ветра и соленой воды.

Хотя рама, колеса, шатуны и подшипники прототипа были пластиковыми, в то время некоторые компоненты все еще изготавливались из металла. Команда с тех пор искала способы изготовления большего количества частей из пластика. Переименованный велосипед RCYL теперь на 92% состоит из пластика, причем половина его — из переработанных пластиковых отходов, включая выброшенные рыболовные сети.

Прочные пластиковые шариковые подшипники не нуждаются в смазке. К не пластиковым деталям относятся дисковые тормоза, шины, ремни передачи, освещение, болты и тому подобное.

«Сейчас мы продолжаем инвестировать в исследования и разработки, чтобы увеличить уровень использования переработанного пластика до 75% как можно скорее, а в долгосрочной перспективе даже до 100%», — говорит Свен Тернхардт, руководитель отдела продаж и маркетинга.

Сейчас партнерская компания MTRL производит первые 100 единиц перед тем, как удовлетворить предварительные заказы примерно на 1500 велосипедов. Чтобы сократить время ожидания, igus строит собственную производственную линию для велосипедов. После увеличения мощностей компания намерена изготовить 10 000 велосипедов.

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Начальная серийная модель весит 17 кг и стоит 1200 евро. Это не включает двигатель и аккумулятор, хотя igus:bike планирует электровелосипед.

Источник: New Atlas

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