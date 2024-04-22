Колеса едут в любую сторону: ютубер создал необычный электромотоцикл: ютубер создал необычный электромотоцикл

Британский ютубер Джеймс Брутон имеет большой опыт работы с технологией самобалансировки и всенаправленными колесами. Его новый электромотоцикл неплохо балансирует и едет в любую сторону. Ранее Брутон уже сделал велосипед с самобалансировкой, а также кучу самостабилизирующихся роботов.

Это не первая попытка Джеймса создать всенаправленный мотоцикл. Около семи месяцев назад он опубликовал видео, на котором продемонстрировал похожий байк с двумя колесами спереди и сзади. Но предыдущая модель не могла двигаться ни вперед, ни назад.

Последней итерацией стал винтовой байк. Брутон перешел от омниколес к конструкции типа Mecanum. В отличие от предыдущих, на этих колесах ролики расположены по диагонали. Пока они свободно вращаются, сами колеса приводятся в движение. Транспортное средство с четырьмя колесами Mecanum может двигаться в любом направлении или ловко маневрировать на месте.

Брутон создал колеса диаметром 360 мм (14,2″) из отдельных компонентов, напечатанных на 3D-принтере. Он установил четыре колеса боком, поскольку их основной работой в основном является быстрая самобалансировка шасси. Каждое из них приводится в движение зубчатым резиновым ремнем, соединенным с электродвигателем.

После включения без пилота мотоцикл устойчиво балансирует на месте, а с водителем на борту делает почти то же самое. Как и на Segway, можно наклонить его в сторону, чтобы начать движение в любом направлении. Байк движется вперед без ущерба для его самобалансировки. Переключатель на руле включает задний ход, а отдельные элементы управления позволяют водителю крутить мотоцикл на месте.

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Транспортное средство не кажется быстрым — особенно, когда оно движется вперед или назад. Это трудно назвать практичным дизайном для использования или промышленного производства, однако он достаточно хорош для развлечений и как для модели, изготовленной одним человеком. Файлы проекта Брутона являются открытыми, они доступны для использования другими энтузиастами.

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