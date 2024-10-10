Стартовали предзаказы Red Dead Redemption для ПК — цена игры 2199₴

Компания Rockstar Games открыла предзаказы на ПК-версию игры Red Dead Redemption. Релиз запланирован на 29 октября 2024 года.

Игроки смогут приобрести игру в цифровых магазинах Steam, Epic Games Store и Rockstar Games Store. В портированную версию Red Dead Redemption входят все одиночные режимы, самостоятельное дополнение Undead Nightmare, а также дополнительный контент из издания Game of the Year Edition.

Red Dead Redemption будет поддерживать разрешение до 4K и частоту кадров до 144 fps. Игра также оптимизирована для ultrawide-мониторов. Пользователи смогут воспользоваться технологиями масштабирования изображения NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0.

В рекомендуемых системных требованиях к игре видеокарты Nvidia RTX 2070 / AMD RX 5700 XT, в минимальных — Nvidia GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 360.

Кстати, цена на стандартное издание Red Dead Redemption 2 выросла до 2599₴. Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition все еще стоит 1499₴.