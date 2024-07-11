StarWars по-корейски: лазерное оружие будет защищать Южную Корею от дронов КНДР

Южная Корея развернет лазерное оружие для уничтожения северокорейских беспилотников уже в этом году. Таким образом она станет первой в мире страной, которая развернет и будет использовать такое оружие в армии. Южная Корея назвала свою лазерную программу «проектом StarWars».

Лазерное оружие для уничтожения беспилотников разработано южнокорейскими военными совместно с Hanwha Aerospace. Оно эффективное и дешевое в использовании. Один выстрел из него стоит около $1,45. Еще к его преимуществам относят тихую работу и незаметность.

«Наша страна становится первой страной в мире, которая развертывает и использует лазерное оружие, и возможности нашей армии реагировать на провокации беспилотников Северной Кореи будут еще больше укрепляться», — заявили в Администрации программы оборонных закупок (DAPA).

Лазерное оружие сбивает БПЛА в полете, сжигая двигатели или другое электрооборудование лучами света в течение 10-20 секунд, пояснил на брифинге представитель DAPA.

Напомним, боевые действия в Корейской войне 1950-1953 годов завершились перемирием, а не мирным договором, а также созданием демилитаризованной зоны между двумя Кореями. Северная и Южная Кореи периодически нарушают перемирие, которое регулирует их общую границу, отправляя беспилотники в воздушное пространство друг друга. В декабре прошлого года 5 северокорейских беспилотников перелетели на территорию Южной Кореи, что побудило Сеул поднять истребители и ударные вертолеты в попытке уничтожить их.

Источник: reuters