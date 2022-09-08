STEM is FEM запускает новый бесплатный курс по IT для девушек — создание приложений на базе данных

Образовательный проект STEM is FEM в партнерстве со швейцарской образовательной организацией Empowerment Lab и при поддержке Oracle открывает очередной набор на бесплатную программу для старта карьеры в IT — на этот раз ищут девушек от 12 до 17 лет, интересующихся направлением Data-Driven Web Application (Создание приложений на базе данных).

По словам организаторов, эти курсы позволят девушкам получить как soft skills, так и hard skills для дальнейшего развития в IT-сфере, где до сих пор наблюдается дефицит специалистов. Программа обучения состоит из трех основных модулей: исследование данных, визуализация данных и язык программирования SQL.

“Для того чтобы построить в Украине современный IT-хаб, необходимо сращивать ИТ-специалистов еще с детства. И особенно мы должны уделять внимание талантливым девушкам, чтобы добиться гендерного равенства в ИТ-индустрии. Поэтому STEM is FEM совместно с партнерами активно расширяет выбор курсов и других проектов, которые помогли бы достичь этой цели. Например, на протяжении этого проекта мы планируем обучить 150 девушек, – рассказывает основатель STEM is FEM и технологической компании Roosh Сергей Токарев.

Первый поток курса будет проходить 20 и 24 сентября. Зарегистрироваться на него можно по ссылке. Всего есть 30 мест — по 15 участниц на каждый поток.

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Ранее организаторы уже провели курс по прототипированию приложений и машинному обучению.