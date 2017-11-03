Стоимость поездки на Hyperloop составит $5 за 50-60 км

Глава недавно переименованной компании Virgin Hyperloop One Роб Ллойд рассказал о её ближайших планах. В частности, в 2019 году планируется приступить к сооружению транспортной системы Hyperloop, а тестирование системы в рабочем режиме должно состояться в 2021 году.

Правда, пока что не уточняется, где именно будет построена первая коммерческая ветка Hyperloop. На текущий момент существует несколько проектов и заинтересованных сторон, среди них упоминаются США (Колорадо), Мексика (маршрут между Мехико с Гвадалахарой), Северная Европа и Объединённые Арабские Эмираты.

Вместе с тем, Ллойд уже рассказал, сколько будет стоить поездка в скоростном поезде Hyperloop. Ранее высказывались мнения, что такая транспортная система, с учётом стоимости её внедрения, будет слишком дорогой и воспользоваться ею смогут лишь очень обеспеченные люди. Ллойд опроверг эти слухи и заявил, что стоимость поездки составит лишь 2/3 от цены билета на высокоскоростной железной дороге. По предварительным подсчётам, стоимость поездки на 50-60 км составит всего лишь $5 – около $1 за 10 км.

Источник: futurism