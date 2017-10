Hyperloop One получила финансирование от Virgin Group и сменила название на Virgin Hyperloop One

Компания Virgin Group, принадлежащая Ричарду Бренсону, инвестировала средства в транспортную компанию Hyperloop One. В результате этой операции название Hyperloop One будет заменено на Virgin Hyperloop One, а Ричард Бренсон присоединится к составу её совета директоров. Сумма сделки не уточняется.

В прошлом месяце Hyperloop One привлекла финансирование в сумме $85 млн. Благодаря этому совокупная сумма инвестиций в компанию составила $245 млн, а рыночная стоимость превысила $700 млн. Планируется, что приток инвестиций позволит ускорить процесс коммерческого внедрения новой транспортной системы.

Как ожидается, Virgin Hyperloop One будет заниматься пассажирскими перевозками и доставкой грузов. Ранее она выбрала девять потенциальных маршрутов для «вакуумных поездов» Hyperloop в Европе.

Изначально идею создания вакуумного транспорта Hyperloop высказал Илон Маск в 2013 году. Предполагалось, что такая система позволит совершать поездки между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско (около 615 км) всего за 30 минут. Но из-за загруженности в компаниях Tesla и SpaceX он не стал заниматься этим проектом, а предложил реализовать его всем желающим. Хотя высокая занятость не помешала ему недавно заняться новым транспортным проектом подземных туннелей, который сейчас постепенно внедряет Boring Company.

Вместе с тем, основатель Hyperloop One Шервин Пишевер всегда считал Илона Маска вдохновителем, но при этом подчёркивает, что его компания первой в мире построила полномасштабный тестовый экземпляр транспортной системы Hyperloop и провела её испытания.

Источник: The Verge