Стратегия Frostpunk 2 дебютировала с 85 баллами на Metacritic: «Напряженная, жуткая игра про выживание и конфликты»

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Frostpunk 2, продолжение популярной стратегии выживания, получило положительные отзывы критиков за три дня до официального выхода.

На агрегаторе Metacritic игра получила среднюю оценку 85 баллов из 100 на основе 49 рецензий. OpenCritic присудил игре 84 баллов из 100, основываясь на 39 обзорах, причем 95% критиков рекомендовали Frostpunk 2 к прохождению.

Официальный релиз Frostpunk 2 запланирован на 20 сентября. Игра станет доступной на персональных компьютерах (Steam, Epic Games), включая подписку PC Game Pass. Владельцы Deluxe-издания уже могут приступить к игре.

Рецензенты отметили ряд преимуществ Frostpunk 2. Игра сохранила напряженную атмосферу первой части, но добавила новые элементы, такие как политические фракции, углубившие игровой процесс. Критики высоко оценили эволюцию геймплея по сравнению с оригиналом, отметив удачное сочетание игровых механик. Также похвалу получили графическое оформление, художественный стиль и музыкальное сопровождение.

Впрочем, игра не лишена недостатков. Некоторые обозреватели отметили линейность сюжетного режима, хотя и признали наличие изменений в зависимости от решений игрока. Также вспомнили о проблемах с производительностью на устаревших компьютерах. Некоторые считают игру перегруженной в отдельных аспектах, что может отпугнуть неопытных игроков. Для самых опытных фанатов Frostpunk объем контента может показаться недостаточным.

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События Frostpunk 2 разворачиваются через 30 лет после событий первой части. Игрок выступает в роли наместника Нью-Лондона, заменив предыдущего капитана. Хотя Великое Замерзание остается угрозой, человечество уже приспособилось к новым условиям жизни. Однако возникают общественные конфликты, формируются различные фракции, каждая с собственным видением управления городом.

Разработчики выпустили трейлер к релизу игры, который демонстрирует постепенное развитие города и возможные проблемы, с которыми столкнутся игроки. Видео показывает различные аспекты управления мегаполисом в условиях постапокалиптического холода.

Напомним, разработчики из 11 Bit Studios добавили в Frostpunk 2 украинскую локализацию.

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Раздел Игры выходит при поддержке ?

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