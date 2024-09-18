Новости Игры 18.09.2024 в 11:32 comment views icon

Стратегия Frostpunk 2 дебютировала с 85 баллами на Metacritic: «Напряженная, жуткая игра про выживание и конфликты»

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Ігор Панченко

Автор новостей

Стратегия Frostpunk 2 дебютировала с 85 баллами на Metacritic: «Напряженная, жуткая игра про выживание и конфликты»

Раздел Игры выходит при поддержке?

Frostpunk 2, продолжение популярной стратегии выживания, получило положительные отзывы критиков за три дня до официального выхода.

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На агрегаторе Metacritic игра получила среднюю оценку 85 баллов из 100 на основе 49 рецензий. OpenCritic присудил игре 84 баллов из 100, основываясь на 39 обзорах, причем 95% критиков рекомендовали Frostpunk 2 к прохождению.

Стратегія Frostpunk 2 дебютувала з 85 балами на Metacritic: «Напружена, моторошна гра про виживання та конфлікти»

Официальный релиз Frostpunk 2 запланирован на 20 сентября. Игра станет доступной на персональных компьютерах (Steam, Epic Games), включая подписку PC Game Pass. Владельцы Deluxe-издания уже могут приступить к игре.

Рецензенты отметили ряд преимуществ Frostpunk 2. Игра сохранила напряженную атмосферу первой части, но добавила новые элементы, такие как политические фракции, углубившие игровой процесс. Критики высоко оценили эволюцию геймплея по сравнению с оригиналом, отметив удачное сочетание игровых механик. Также похвалу получили графическое оформление, художественный стиль и музыкальное сопровождение.

Впрочем, игра не лишена недостатков. Некоторые обозреватели отметили линейность сюжетного режима, хотя и признали наличие изменений в зависимости от решений игрока. Также вспомнили о проблемах с производительностью на устаревших компьютерах. Некоторые считают игру перегруженной в отдельных аспектах, что может отпугнуть неопытных игроков. Для самых опытных фанатов Frostpunk объем контента может показаться недостаточным.

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События Frostpunk 2 разворачиваются через 30 лет после событий первой части. Игрок выступает в роли наместника Нью-Лондона, заменив предыдущего капитана. Хотя Великое Замерзание остается угрозой, человечество уже приспособилось к новым условиям жизни. Однако возникают общественные конфликты, формируются различные фракции, каждая с собственным видением управления городом.

Разработчики выпустили трейлер к релизу игры, который демонстрирует постепенное развитие города и возможные проблемы, с которыми столкнутся игроки. Видео показывает различные аспекты управления мегаполисом в условиях постапокалиптического холода.

Напомним, разработчики из 11 Bit Studios добавили в Frostpunk 2 украинскую локализацию.

Frostpunk 2 тоже получит украинскую локализацию — кинематографический (мрачный!) трейлер стратегии выживания в условиях морозного апокалипсиса

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Раздел Игры выходит при поддержке?

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