Frostpunk 2 тоже получит украинскую локализацию — кинематографический (мрачный!) трейлер стратегии выживания в условиях морозного апокалипсиса

Во время проведения PC Gaming Show 2023 разработчики из 11 Bit Studios продемонстрировали кинематографический трейлер грядущей игры Frostpunk 2, а также поделились некоторыми подробностями проекта.

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Действие Frostpunk 2 будет происходить через 30 лет после снежной бури, положившей начало событиям первой части. В то время как постоянный мороз и техническое обслуживание живительного генератора остаются серьезной проблемой, сам City станет более важным центром внимания. По мере того как граждане вокруг генератора изо всех сил пытаются сохранить постоянный запас необходимых материалов, гнетущая атмосфера оказывает негативное влияние, вызывая внутренние ссоры, поскольку инстинкт выживания начинает ослабевать.

Frostpunk 2 останется игрой о City и его обществе. Но на этот раз внутренние беспорядки, вызванные растущими социальными различиями, вынудят игрока столкнуться с новыми видами угроз, которые выходят за рамки простого выживания из первой игры. Разработчики намерены рассказать историю о человеческих амбициях, обществах, стремящихся к своим идеям, и последствиях трудных решений, которые не всегда уважаются всеми.

«Потому что в конечном счете нас может погубить не сама природа, а человеческая природа», — заявил содиректор 11 Bit Studios Якуб Стокальский.

Игра Frostpunk 2 выйдет в Steam, GOG и Epic Games Store на протяжении 2024 года.

Источник: windowscentral