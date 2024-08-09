Стример проходит GTA 4 со сверхбыстрыми машинами — забавный автоапокалипсис в Либерти-Сити

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Австралийский комик и стример Том Уокер показал геймплей GTA 4 с модом Warp Eleven, который фантастически ускоряет все авто в игре (кроме машины Романа). Этот автоапокалипсис — одно из самых смешных игровых видео.

Город Либерти-Сити наполняется большим количеством машин, которые разбиваются вокруг и взрываются на бешеных скоростях. Избежать смерти практически невозможно. Легковые, грузовики, мотоциклы, все транспортные средства GTA просто летают вокруг, иногда буквально, столкновения и взрывы происходят каждую секунду.

Если Нико стоит на месте, вскоре туда врезается автомобиль. Если он перебегает, казалось бы, пустую дорогу, что-то вылетает из ниоткуда и заставляет летать его. Просто добраться из пункта А в пункт Б — сизифова задача с постоянными смертями и перезапусками.

Возможно, попытки кажутся смешными, потому что Уокер упорно делает их раз за разом. Он пытается выполнить одну из первых миссий игры, связанную с тем, чтобы добраться до квартиры Романа. Это быстро становится увлекательным аттракционом. Уокер быстро учится учитывать окружающий игровой мир, использует множество механик и относительно тихие места для продвижения — но рано или поздно машина вылетает из ниоткуда прямо на него.

Постоянные аварии, удары и неуклюжие смерти со временем перерастают в нечто удивительное и необычное. Огромная масса машин, летящих в воздухе в постоянном движении, как стая птиц. Иногда транспортные средства просто висят в воздухе. На мостах по обе стороны от персонажа в небо взлетают машины — странный автомобильный салют. Однажды такси Романа взлетает в воздух и Нико выпрыгивает в воду, чтобы не взорваться с ним.

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Мод для тех, кому надоели обычные механики GTA и хочется настоящего экстрима. Даже минута просмотра видео может поднять настроение.

Источник: PC Gamer

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