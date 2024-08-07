Водитель BMW думал, что играет в GTA, когда убегал от полиции Лос-Анджелеса (видео)

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После долгих гонок по улицам, которые засняли на камеру с вертолета, мужчину таки задержали, а записанное видео в результате оказалось очень похожим на живую версию событий в GTA.

По данным полиции (через Carscoops), вооруженный злоумышленник сначала подошел к автомобилисту, забрал кошелек, телефон и некоторые вещи, а уже через несколько минут был вынужден бежать от копов. В конце концов мужчину нашли в BMW 6-Series Convertible, который странно двигался по улицам (причем копы еще не определили, где злоумышленник взял авто) и попал на камеру в вертолете.

Судя по видео, которое опубликовали впоследствии в сети, водитель переиграл в GTA, потому что несмотря на интенсивное движение, несколько раз выезжал на встречную полосу и игнорировал знаки остановки. В драматическом финале мужчина на скорости врезается в другое авто, а его транспортное средство разворачивается и вылетает на обочину.

Сам BMW получил значительные повреждения, тогда как мужчина быстро поднялся и попытался продолжить побег пешком. Сейчас горе-злоумышленника задержала полиция, а после обыска авто там еще и обнаружили винтовку — однако продолжения в стиле Counter-Strike, к счастью, не было.

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