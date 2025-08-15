Студенты создали дрон, который плавает под водой и летает

Четверо студентов-бакалавров из Университета Алборга в Дании разработали уникальный дрон, способный мгновенно переключаться из режима полета на подводную навигацию и обратно. Авторы проекта — Андрей Копачи, Миколай Джвигало, Павел Ковальчик и Кшиштоф Сероцкий — создали его в рамках дипломной работы.

За два семестра команда полностью спроектировала, собрала и протестировала работоспособный прототип. Результатом стал робот-дрон, который умеет летать, нырять под воду, двигаться под водой и снова взлетать без дополнительного оборудования.

Ключевой технической особенностью стала система винтов с регулируемым шагом. Это конструкция, где лопасти пропеллера можно поворачивать вдоль своей оси, изменяя угол атаки. Для полета винты выставляют на больший шаг, что обеспечивает подъемную силу, а для подводного движения — на меньший, чтобы снизить сопротивление воды и повысить эффективность.

В демонстрационном ролике на YouTube дрон стартует с земли, пролетает несколько метров, погружается в бассейн, проплывает под водой, а затем спокойно выныривает и снова переходит в режим полета. Все это происходит плавно, без заметных задержек или потери управляемости.

Конструктивно дрон имеет компактный и эргономичный круглый корпус, внутри которого расположен аккумулятор и блок управления. По окружности симметрично закреплены четыре двухлопастных винта на раздвижных балках. По формфактору он напоминает модернизированную версию экспериментального дрона 2015 года от команды Rutgers University. Но там использовалась схема с четырьмя коаксиальными роторами и проводным управлением, что существенно ограничивало мобильность. Пока неизвестно, вдохновлялись ли датские студенты тем проектом или пошли собственным путем.

Этот аппарат интересно сравнить с другим инженерным экспериментом, о котором стало известно в начале этого месяца. Тогда энтузиаст-разработчик напечатал на 3D-принтере дрон, который мог ходить по суше, летать и плавать по поверхности воды. Однако модель студентов из Университета Алборга имеет важное преимущество — возможность полноценного подводного маневрирования с последующим взлетом без внешней помощи.

Между тем украинские морские дроны летать еще не умеют, но это не мешает им эффективно уничтожать российские воздушные цели.

Источник: notebookcheck