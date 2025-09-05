banner
Lenovo представила Legion Go 2: AMD Ryzen Z2 Extreme, OLED 144 Гц и контроллер с эффектом Холла за €999

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Lenovo представила Legion Go 2: AMD's Ryzen Z2 Extreme, екран OLED 144 Hz та контролер з ефектом Холла за €999

Новая портативная консоль Lenovo получила название Legion Go 2. Она получила обновление до OLED и переработанные контроллеры.

Legion Go 2 сохраняет диагональ 8,8 дюйма, но переходить на OLED-панель с рационально уменьшенным разрешением 1920×1200 (в первой Go было 2560 x 1600), частотой обновления 144 Гц и поддержкой VRR. Яркость составляет до 500 нит, а цветовой охват — 7% DCI-P3. Дисплей имеет сертификат VESA TrueBlack 1000.

Консоль работает на процессоре AMD Ryzen Z2 Extreme с графикой Radeon 890M в сочетании с 32 ГБ памяти LPDDR5X-8000 и 2 ТБ накопителем данных PCIe 4.0. Питание обеспечивает аккумулятор емкостью 74 Вт-ч, который заряжается мощностью до 65 Вт. Это существенное увеличение по сравнению с первым поколением, имевшим лишь 49,2 Вт-ч.



Lenovo переработала дизайн съемных контроллеров TrueStrike и заявляет о лучшей эргономике, более плавном управлении и «умном» расположении кнопок. Теперь они имеют джойстики с эффектом Холла, чтобы избежать дрифта, переработанный D-Pad, три настраиваемые кнопки. Режим мыши сохранен, контроллеры обратно совместимы с первой Legion Go.

Консоль, как и раньше, предлагает два порта USB Type-C (один сверху и один снизу, USB4, DisplayPort 2.0, Power Delivery 3.0), слот для карты microSD снизу и 3,5 мм разъем для наушников. Также имеются два динамика и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Вес Legion Go 2 с подключенными контроллерами составляет 920 г (295 x 136 x 42,25 мм), а без них — 710 г (206 x 136,7 x 22,95 мм). Lenovo Legion Go Gen 2 появится в Европе позже в сентябре по цене от €999.

Источники: Lenovo, VideoCardz, Tom,s Hardware

