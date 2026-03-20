Microsoft обновила интерфейс Xbox: кастомные цвета, до 10 групп и частичная деактивация Quick Resume

Microsoft запустила крупное обновление интерфейса для консолей Xbox: изменения уже доступны участникам программы Xbox Insiders, а впоследствии распространятся на всех пользователей.





Больше групп для игр

Отныне пользователи Xbox могут создавать до 10 групп на главном экране (ранее 2), что позволит удобнее сортировать игры и приложения.

Кастомные цвета интерфейса

Одно из самых заметных изменений: возможность выбирать любой цвет интерфейса. Ранее были доступны только готовые варианты, а теперь есть специальные ползунки для настройки.





Изменения в Quick Resume

Функцию Quick Resume, позволяющую быстро возвращаться к ранее запущенным играм, теперь можно выключать отдельно для каждой игры.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Это особенно полезно для онлайн-проектов, вроде Fortnite, где игроков после возвращения через какое-то время выбивало с серверов и игру нужно было закрывать и перезапускать.

Новые детали профиля

Теперь в профиле игрока будут отображаться пять последних полученных достижений.

Хотя Quick Resume доступна только на Xbox Series X и Xbox Series S, другие нововведения также появятся на консолях предыдущего поколения — Xbox One.

Источник: Xbox