Microsoft обновила интерфейс Xbox: кастомные цвета, до 10 групп и частичная деактивация Quick Resume

Microsoft запустила крупное обновление интерфейса для консолей Xbox: изменения уже доступны участникам программы Xbox Insiders, а впоследствии распространятся на всех пользователей.
Больше групп для игр
Отныне пользователи Xbox могут создавать до 10 групп на главном экране (ранее 2), что позволит удобнее сортировать игры и приложения.
Кастомные цвета интерфейса
Одно из самых заметных изменений: возможность выбирать любой цвет интерфейса. Ранее были доступны только готовые варианты, а теперь есть специальные ползунки для настройки.
Изменения в Quick Resume
Функцию Quick Resume, позволяющую быстро возвращаться к ранее запущенным играм, теперь можно выключать отдельно для каждой игры.
Это особенно полезно для онлайн-проектов, вроде Fortnite, где игроков после возвращения через какое-то время выбивало с серверов и игру нужно было закрывать и перезапускать.
Новые детали профиля
Теперь в профиле игрока будут отображаться пять последних полученных достижений.
Хотя Quick Resume доступна только на Xbox Series X и Xbox Series S, другие нововведения также появятся на консолях предыдущего поколения — Xbox One.
Источник: Xbox
