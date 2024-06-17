Стивен Спилберг бросил Apple Watch на землю, когда часы ошибочно оповестили о падении во время разговора — и зря

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У Стивена Спилберга были часы Apple Watch на руке, когда он выступал на фестивале «Трибека» и праздновал 50-летие своего дебютного полнометражного фильма «Шугарлендский экспресс» (The Sugarland Express). Умные часы по ошибке начали оповещать его о падении и предлагали нажать кнопку SOS, чем помешали событию. Спилберг просто бросил Apple Watch на землю.

«Я не собираюсь нажимать. Я заберу его позже», — сказал режиссер в шутку, чтобы забрать часы только через несколько минут.

Обычно, когда Apple Watch присылает ложные предупреждения лучше просто выключить их. Стивен Спилберг намеревался забрать часы позже, однако вынужден был это сделать вскоре — устройство начало подавать сигнал бедствия после того, как не получило реакции владельца.

Оповещение о падении было вызвано функцией Fall Detection, которая была внедрена в Apple Watch Series 4. Хотя этот сигнал несколько раз спасал жизни владельцев, ложные оповещения иногда случаются. Это может произойти, когда часы обнаруживают, что они быстро движутся, а затем внезапно останавливаются. К счастью, компания добавила функцию, с помощью которой пользователь информирует, что ему не нужно оповещать экстренные службы. Однако во время какого-то дела не всегда есть возможность это сделать.

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Источники: Variety, Wccftech

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