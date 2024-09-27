Стивен Спилберг обожает компьютерные игры, но геймпады для него — табу

Легендарный режиссер Стивен Спилберг оказался ярым геймером, который предпочитает компьютерные игры, но не может играть с контроллером. Об этом рассказал его сын.

Увлечение Спилберга видеоиграми началось еще в начале 1980-х годов. Тогда он рассказывал о мгновенном удовольствии, которое получал от игр вроде Donkey Kong и Tempest.

Сын режиссера, Макс Спилберг, который сам работает в игровой индустрии, недавно раскрыл детали об игровых предпочтениях своего отца. По его словам, именно Стивен привил ему любовь к видеоиграм.

«Он играет в игры, он заядлый ПК-геймер, и это наша точка единения», — поделился Макс.

Спилберг особенно любит шутеры, в частности серию Call of Duty. Он часто просит сына порекомендовать новые игры этого жанра. Интересно, что режиссер сам участвовал в создании шутера Medal of Honor 1999 года, вдохновившись съемками фильма «Спасти рядового Райана».

Несмотря на любовь к играм с кинематографическим сюжетом, Спилберг категорически отказывается играть с контроллером.

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«Я не могу пользоваться контроллерами, только клавиатурой и мышью», — цитирует его слова Макс Спилберг.

Стивен Спилберг также участвовал в разработке игры LMNO от Electronic Arts, которую впоследствии отменили, и присоединился к созданию Bloom Blox для Nintendo Wii, выпущенной в 2008 году. Кроме того, его идея легла в основу приключенческой игры The Dig, которая до сих пор доступна в Steam.

Источник: Techspot