Новости Авто 18.07.2025 comment views icon

Subaru представила электрокроссовер Uncharted — с разгоном до «сотни» за 5 секунд и запасом хода 492 км

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Subaru представила электрокроссовер Uncharted — с разгоном до «сотни» за 5 секунд и запасом хода 492 км

Subaru на специальном мероприятии в Нью-Йорке представила новый компактный электрический кроссовер под названием Subaru Uncharted. Эта новинка характеризуется разгоном до «сотни» менее чем за 5 секунд и современной техникой под капотом. Можно сказать, что это первый современный электромобиль Subaru, если не упоминать переименованную Toyota BZ/Solterra.

Характеристики Subaru Uncharted

Электрокроссовер Subaru Uncharted предлагается в двух версиях: с передним и полным приводом. Переднеприводная модель имеет двигатель мощностью 221 л.с. и аккумулятор емкостью 74,7 кВт-ч, что обеспечивает около 492 км пробега на одном заряде. Производитель говорит, что эта версия будет продаваться только в «ограниченных количествах».

Subaru представила електрокросовер Uncharted — з розгоном до «сотні» за 5 секунд і запасом ходу 492 км
Subaru Uncharted

Полноприводные версии Uncharted Sport и GT получили фирменную систему Subaru Symmetrical AWD с режимом X-MODE и силовую установку мощностью 338 л.с. Однако из-за того же аккумулятора запас хода у них немного ниже — около 467 км. Вместе с тем эти версии демонстрируют лучшую динамику и разгоняются до «сотни» менее чем за 5 секунд.

1111111111

К сожалению, зарядка — не самая сильная сторона Uncharted. Максимальная мощность составляет 150 кВт, что на фоне конкурентов выглядит скромно. Впрочем, благодаря поддержке порта NACS, авто можно будет подключить к станциям Tesla Supercharger. Зимой зарядка с 10% до 80% займет примерно 30 минут благодаря предварительному подогреву батареи. Для домашнего использования предусмотрена поддержка зарядки Level 2 мощностью до 11 кВт.

Дизайн и интерьер

Внешне Subaru Uncharted напоминает нечто среднее между $100-тысячным Lotus Eletre и настоящим внедорожником. Среди конкурентов — Volvo EX30, Rivian R2S, а также более городские варианты вроде VW ID.4, Hyundai Kona и Chevrolet Equinox. Uncharted имеет выразительную светотехнику, которую уже используют в обновленных Solterra 2026 и Trailseeker. Кроссовер предлагает новые 18- и 20-дюймовые диски, двухцветную крышу в версии GT, тонкие рейлинги и чёткую линию кузова. Задние фонари, черные эмблемы, серебристая облицовка нижней части бампера — все это добавляет узнаваемости. На полноприводных моделях дополнительно предлагают низкопрофильные рейлинги на крыше для перевозки снаряжения.

111111

По центру в салоне разместился большой 14-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы с поддержкой CarPlay и Android Auto. Впереди доступны две беспроводные зарядки для смартфонов, а сзади — два порта USB-C.

Все версии Uncharted оснащены пакетом All-Weather. Он включает подогрев передних сидений, зеркал и зоны щеток, электропривод багажника, атмосферную подсветку салона и систему распознавания усталости водителя DriverFocus. Версия Sport добавляет двухрежимный X-MODE с Grip Control, подогрев руля, водонепроницаемую обивку StarTex, панорамную камеру обзора и т.д. А версия GT уже имеет панорамную крышу, вентилируемые сиденья, аудиосистему Harman Kardon, умное зеркало заднего вида и другое оборудование премиум-класса.

Subaru пока не объявила детали цены на различные версии Uncharted. Как ожидается, цена базовой переднеприводной модели составит около $30 тыс.

Источник: carscoops, electrek

Популярные новости

Новые кадры со съемок «Гарри Поттера» от HBO — Дадли, старшие Дурсли и Гарри приехали в зоопарк
CEO Ford, который ездит на Xiaomi SU7, бьет тревогу из-за китайских авто: «Превосходят то, что я вижу на Западе»
S.T.A.L.K.E.R. 2 получила патч 1.5.1 — исправили поведение NPC и проблемы в миссиях
Google запускает Android Canary — новую программу доступа к ранним функциям ОС на Pixel
В ЕС начали «маркировать» смартфоны данными об энергоэффективности — один бренд вдвое выносливее, чем iPhone и Pixel
Death Stranding 2 «плавит» PS5 — и в этом виноват не геймплей
Tesla анонсировала Model YL — более крупный кроссовер с тремя рядами сидений
ChatGPT и другие модели не смогли сдать ВНО по украинскому языку
Массовые штрафы в «Резерв+» за несвоевременное обновление данных — даже тем, кто обновил
Opera 120 получила собственный ИИ-переводчик на 40 языков и улучшение безопасности
Новый гибридный универсал BYD Seal 06 DM-i — запас хода от Киева до Амстердама по цене от $15 300
SSD в видеокарте? Дайте два. Именно столько слотов M.2 имеет прототип Colorful
ИИ-сгенерированная музыка ворует слушателей и доходы у настоящих артистов
В научных статьях обнаружили скрытые промты для ИИ, которые требуют «лишь положительных» отзывов
В Steam начался «Фестиваль автоматизации» со скидками до 90% — Dyson Sphere, Satisfactory и другие
Привет, Horizon! Эти роботы «растут» и «лечатся», «поедая» других
Где $100 млн?! Сотрудники OpenAI перешли в Meta и не получили бонус, о котором рассказывал Сэм Альтман
Баг Steam сделал инди-разработчиков «миллионерами» — но они праздновали недолго
Две NVIDIA RTX 3090 за $650, вместо 3080 — кому-то на eBay повезло на +$1000
«Одиссея» Кристофера Нолана получила постер и слоган — тизер, по слухам, «спрятали» в новом «Мире Юрского периода»
ASUS ROG Xbox Ally «засветились» в магазине — их по меньшей мере две, а цена предсказуема
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить