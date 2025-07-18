Subaru представила электрокроссовер Uncharted — с разгоном до «сотни» за 5 секунд и запасом хода 492 км

Subaru на специальном мероприятии в Нью-Йорке представила новый компактный электрический кроссовер под названием Subaru Uncharted. Эта новинка характеризуется разгоном до «сотни» менее чем за 5 секунд и современной техникой под капотом. Можно сказать, что это первый современный электромобиль Subaru, если не упоминать переименованную Toyota BZ/Solterra.

Характеристики Subaru Uncharted

Электрокроссовер Subaru Uncharted предлагается в двух версиях: с передним и полным приводом. Переднеприводная модель имеет двигатель мощностью 221 л.с. и аккумулятор емкостью 74,7 кВт-ч, что обеспечивает около 492 км пробега на одном заряде. Производитель говорит, что эта версия будет продаваться только в «ограниченных количествах».

Полноприводные версии Uncharted Sport и GT получили фирменную систему Subaru Symmetrical AWD с режимом X-MODE и силовую установку мощностью 338 л.с. Однако из-за того же аккумулятора запас хода у них немного ниже — около 467 км. Вместе с тем эти версии демонстрируют лучшую динамику и разгоняются до «сотни» менее чем за 5 секунд.

К сожалению, зарядка — не самая сильная сторона Uncharted. Максимальная мощность составляет 150 кВт, что на фоне конкурентов выглядит скромно. Впрочем, благодаря поддержке порта NACS, авто можно будет подключить к станциям Tesla Supercharger. Зимой зарядка с 10% до 80% займет примерно 30 минут благодаря предварительному подогреву батареи. Для домашнего использования предусмотрена поддержка зарядки Level 2 мощностью до 11 кВт.

Дизайн и интерьер

Внешне Subaru Uncharted напоминает нечто среднее между $100-тысячным Lotus Eletre и настоящим внедорожником. Среди конкурентов — Volvo EX30, Rivian R2S, а также более городские варианты вроде VW ID.4, Hyundai Kona и Chevrolet Equinox. Uncharted имеет выразительную светотехнику, которую уже используют в обновленных Solterra 2026 и Trailseeker. Кроссовер предлагает новые 18- и 20-дюймовые диски, двухцветную крышу в версии GT, тонкие рейлинги и чёткую линию кузова. Задние фонари, черные эмблемы, серебристая облицовка нижней части бампера — все это добавляет узнаваемости. На полноприводных моделях дополнительно предлагают низкопрофильные рейлинги на крыше для перевозки снаряжения.

По центру в салоне разместился большой 14-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы с поддержкой CarPlay и Android Auto. Впереди доступны две беспроводные зарядки для смартфонов, а сзади — два порта USB-C.

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Все версии Uncharted оснащены пакетом All-Weather. Он включает подогрев передних сидений, зеркал и зоны щеток, электропривод багажника, атмосферную подсветку салона и систему распознавания усталости водителя DriverFocus. Версия Sport добавляет двухрежимный X-MODE с Grip Control, подогрев руля, водонепроницаемую обивку StarTex, панорамную камеру обзора и т.д. А версия GT уже имеет панорамную крышу, вентилируемые сиденья, аудиосистему Harman Kardon, умное зеркало заднего вида и другое оборудование премиум-класса.

Subaru пока не объявила детали цены на различные версии Uncharted. Как ожидается, цена базовой переднеприводной модели составит около $30 тыс.

Источник: carscoops, electrek