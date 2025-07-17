Tesla анонсировала Model YL — более крупный кроссовер с тремя рядами сидений

Рынок электромобилей в Китае сейчас переживает настоящий бум. Производители ежемесячно выпускают новые модели, в частности просторные семейные кроссоверы с тремя рядами сидений. Tesla не осталась в стороне и официально анонсировала свой ответ — Model YL. Это новая увеличенная модификация стандартной версии Model Y. Новинка отличается удлиненной колесной базой и шестью сиденьями. Премьера состоялась в китайской соцсети Weibo, а запуск запланирован на эту осень.
Об этой модели впервые стало известно еще в прошлом месяце благодаря инсайдеру Green. И хотя во время своего анонса Tesla ограничилась лишь двумя фотографиями, некоторые характеристики и дополнительные изображения раскрыл китайский регулятор.
Сведения о будущем 6-местном варианте Model YL появились в базе данных Министерства промышленности и информатизации КНР, где производители публикуют документы для сертификации новых транспортных средств. Эти данные раскрывают основные характеристики новинки.
|характеристика
|Model Y
|Model YL
|Длина × ширина × высота (мм)
|4797 × 1920 × 1624
|4976 × 1920 × 1668
|Колесная база (мм)
|2890
|3040
|Передний/задний свес (мм)
|896 / 1011
|896 / 1040
|Колея передняя/задняя (мм)
|1636 / 1636
|1656 / 1624
|Максимальная скорость (км/ч)
|201
|201
|Снаряженная масса (кг)
|1921
|2088
|Размер шин
|255/45R19, 255/40R20
|255/45R19, 275/45R19
|Тип энергии
|Электромобиль (BEV)
|Электромобиль (BEV)
|Мощность двигателя
|220 кВт
|142 кВт / 198 кВт
|Тип аккумулятора
|LFP
|NCM
|Поставщик аккумулятора
|CATL
|LGES Nanjing
Новый электромобиль Tesla Model YL на 180 мм длиннее и на 24 мм выше обновлённой Model Y, представленный ранее в этом году. Колесная база выросла на 150 мм, что позволило разместить третий ряд сидений, то есть автомобиль теперь вмещает шесть пассажиров. Это фактически делает Model YL первым Model Y с тремя рядами сидений, не прибегая к сторонним модификациям.
Фото из сертификационной базы данных показывают знакомый силуэт кроссовера, но с новыми пропорциями. Удлиненная база и дополнительные сантиметры по высоте придают кроссоверу более «семейный» вид. В салоне может быть конфигурация 2+2+2 или 2+3+1, но это еще не подтверждено официально.
Китайские бренды активно запускают электромобили с тремя рядами сидений по относительно низким ценам. Например, Nio Onvo L90 предлагается за эквивалент $39 тыс. — существенно дешевле, чем ожидаемая цена Model YL, которая может достигать $50 тыс. Более высокая цена может объясняться увеличенными габаритами и использованием более дорогих батарей производства LG.
Цена пока не подтверждена официально, но именно стоимость станет ключевым фактором. На рынке, где покупатели активно ищут практичные и доступные электромобили, Tesla нуждается в более доступном Model Y, а не в более дорогой версии. В противном случае компания рискует потерять еще больше позиций в Китае.
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Источник: electrek
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