Tesla анонсировала Model YL — более крупный кроссовер с тремя рядами сидений

Рынок электромобилей в Китае сейчас переживает настоящий бум. Производители ежемесячно выпускают новые модели, в частности просторные семейные кроссоверы с тремя рядами сидений. Tesla не осталась в стороне и официально анонсировала свой ответ — Model YL. Это новая увеличенная модификация стандартной версии Model Y. Новинка отличается удлиненной колесной базой и шестью сиденьями. Премьера состоялась в китайской соцсети Weibo, а запуск запланирован на эту осень.

Об этой модели впервые стало известно еще в прошлом месяце благодаря инсайдеру Green. И хотя во время своего анонса Tesla ограничилась лишь двумя фотографиями, некоторые характеристики и дополнительные изображения раскрыл китайский регулятор.

Сведения о будущем 6-местном варианте Model YL появились в базе данных Министерства промышленности и информатизации КНР, где производители публикуют документы для сертификации новых транспортных средств. Эти данные раскрывают основные характеристики новинки.

характеристика Model Y Model YL Длина × ширина × высота (мм) 4797 × 1920 × 1624 4976 × 1920 × 1668 Колесная база (мм) 2890 3040 Передний/задний свес (мм) 896 / 1011 896 / 1040 Колея передняя/задняя (мм) 1636 / 1636 1656 / 1624 Максимальная скорость (км/ч) 201 201 Снаряженная масса (кг) 1921 2088 Размер шин 255/45R19, 255/40R20 255/45R19, 275/45R19 Тип энергии Электромобиль (BEV) Электромобиль (BEV) Мощность двигателя 220 кВт 142 кВт / 198 кВт Тип аккумулятора LFP NCM Поставщик аккумулятора CATL LGES Nanjing

Новый электромобиль Tesla Model YL на 180 мм длиннее и на 24 мм выше обновлённой Model Y, представленный ранее в этом году. Колесная база выросла на 150 мм, что позволило разместить третий ряд сидений, то есть автомобиль теперь вмещает шесть пассажиров. Это фактически делает Model YL первым Model Y с тремя рядами сидений, не прибегая к сторонним модификациям.

Фото из сертификационной базы данных показывают знакомый силуэт кроссовера, но с новыми пропорциями. Удлиненная база и дополнительные сантиметры по высоте придают кроссоверу более «семейный» вид. В салоне может быть конфигурация 2+2+2 или 2+3+1, но это еще не подтверждено официально.

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Китайские бренды активно запускают электромобили с тремя рядами сидений по относительно низким ценам. Например, Nio Onvo L90 предлагается за эквивалент $39 тыс. — существенно дешевле, чем ожидаемая цена Model YL, которая может достигать $50 тыс. Более высокая цена может объясняться увеличенными габаритами и использованием более дорогих батарей производства LG.

Цена пока не подтверждена официально, но именно стоимость станет ключевым фактором. На рынке, где покупатели активно ищут практичные и доступные электромобили, Tesla нуждается в более доступном Model Y, а не в более дорогой версии. В противном случае компания рискует потерять еще больше позиций в Китае.

Источник: electrek