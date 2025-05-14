Новости Технологии 14.05.2025 в 11:24 comment views icon

Супердерево не гниет, не горит, в 10 раз прочнее стали — новый биокомпозит сохраняет полезные свойства древесины

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Супердерево не гниет, не горит, в 10 раз прочнее стали — новый биокомпозит сохраняет полезные свойства древесины
Раздел Технологии выходит при поддержке

Биотехнологический стартап InventWood из Мэриленда в США готовится выпустить на рынок новый биокомпозит, который по свойствам и текстуре близок к древесине, однако в 10 раз прочнее стали.

Разработчики отмечают, что их конструкционный материал на основе древесины, получивший название Superwood, удалось получить путем совершенствования древесной структуры на наноуровне. Это позволило получить в 10 раз более прочную и более жесткую структуру.

В InventWood недавно закрыли первый раунд финансирования на $15 млн для начала коммерческих поставок с собственного предприятия во Фредерике. Представители компании добавляют, что их материал имеет соотношение прочности к весу в 10 раз больше, чем у стали. 

Разработчиком огнеупорной, неуязвимой к воде, устойчивой к гниению и вредителям технологии материала из древесины выступил профессор Мэрилендского университета, материаловед Лянбин Ху. Он и его коллеги выборочно удалили определенные компоненты из клеточной структуры древесины, а затем сжали ее. Полученный биокомпозит сохранил все желаемые свойства древесины, включая текстуру, способность удерживать тепло, возможность обработки, и естественную эстетику. 

Как отмечает американский эколог и предприниматель Пол Хокен, новый материал является чрезвычайным прорывом, который, по его мнению, будет определять будущее строительной отрасли. Сейчас стартапу InventWood уже удалось привлечь около $50 млн инвестиций. Инвесторами выступили Минэнерго США, Grantham Foundation, Builders Vision, JLL Foundation и Baruch Future Ventures.

В компании подчеркнули, что средства будут потрачены на поддержку первого промышленного предприятия, сосредоточенного на изготовлении материалов для коммерческого и бытового применения. Чтобы обеспечить постепенное развертывание на территории Северной Америки, фирма недавно подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Intectural, крупным поставщиком высокопроизводительных архитектурных материалов. 

Биокомпозит выходит на рынок в то время, когда в США ищут собственные альтернативы импортным стали и алюминию. Он может предложить строительной отрасли высокопроизводительный, экологически чистый материал, который не идет на компромиссы в отношении внешнего вида, прочности или гибкости, отвечая требованиям устойчивости к внешним факторам и доступности для строительной отрасли.

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Источник: EnterestingEngineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

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