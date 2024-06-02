Свен Винке говорит, что Baldur’s Gate 3 не «проклятие AAA» и хвалит новую RPG Skald: Against the Black Priory

Baldur’s Gate 3 не «проклятие» для разработчиков AAA, каким некоторые считают игру — на самом деле, она может стать скорее помощью, чем препятствием для создания будущих RPG. Об этом глава Larian Свен Винке рассказал в интервью GamePressure во время недавней конференции Digital Dragons в Польше.

Винке категорически отрицает, что Baldur’s Gate 3 «вселяет страх в сердца разработчиков AAA». такая оценка впервые громко прозвучала в Twitter от разработчика Ксалавье Нельсона-младшего в июле 2023 года. Тогда он высказался о способности Larian установить новый стандарт для разработки RPG.

«Larian boss» не только не верит в это, но и считает, что деятельность студии является благом, а не проклятием для остальной индустрии. Ведущий сценарист Baldur’s Gate 3 Адам Смит добавил: «В каждом моем разговоре с разработчиком RPG с момента выпуска они говорили: «Это круто, потому что это нас вдохновляет».

«Я уверен, что за закрытыми дверями некоторые из них проклинают наше имя», — продолжает Смит в шутку. «Я уверен, что да. Но в большей картине Baldur’s Gate 3 показывает, что можно сделать».

Смит приводит пример неназванного разработчика, который сказал ему, что Baldur’s Gate 3 дал им «небольшое преимущество во время следующей деловой встречи. Когда кто-то говорит «это слишком», мы можем сказать, что подобное уже сработало».

Что касается новых RPG, Свен Винке недавно похвалил игру в ретро-стиле Skald: Against the Black Priory. «Это то, чего я ждал. Я уважаю ее амбиции, и мне нравится, как это выглядит», — написавший Винке в Twitter.

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Skald выполнена в цветовой палитре в стиле VGA. Пиксельная графика возвращает игрока к ранней эпохе истории CRPG — еще до расцвета Fallout / Baldur’s Gate в 1990-х, и отдает должное многими забытой серии Ultima. Безусловно, Skald: Against the Black Priory является нишевым продуктом, но игра понравилась одному из тех людей, кто сейчас определяет, какими будут RPG в ближайшее время.

Для PC Gamer Винке прокомментировал, что, хотя он еще не успел глубоко погрузиться в Skald, «то немногое, что я видел, уже наполняет меня глубоким уважением к тому, чего достигли Андерс и его команда».

«Это хорошо с самого начала, что для такой ролевой игры является настоящим достижением. На следующей неделе я лечу в Лос-Анджелес и планирую играть в нее весь полет. Мое игровое время ограничено, поэтому это, пожалуй, самый большой комплимент, который я могу сделать».

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Это не первый случай, когда Larian уделяет внимание проекту меньшей студии. Еще в апреле дизайнер уровней Blasphemous Энрике Колинет рассказал, что Larian поддержала игру на $1000 в Kickstarter (максимальный взнос), не требуя ничего взамен.