Следующая игра создателей Baldur’s Gate 3 имеет кодовое название «Excalibur» и Свен Винке не знает «что это, к черту, такое»

Новый проект Larian, создателей Baldur’s Gate 3, имеет кодовое название «Excalibur». Глава студии Свен Винке говорит, что он все еще пытается «что это в черта такое».

В недавнем интервью GamePressure Винке подтвердил, что «кодовым названием» таинственного нового проект является «Excalibur». Это слово появилось на экране во время его речи на конференции Digital Dragons в начале этого месяца. Однако, когда его попросили предоставить немного больше информации о проекте, Винке сказал, что «честно говоря, мы все еще пытаемся понять, что это, черт возьми, такое». Чуть более понятным это становится после еще одного высказывания: «У нас есть идеи. У нас есть много маленьких фрагментов».

Отвечая на вопрос, может ли «Excalibur» быть связан с серией игр Divinity, Винке не был готов ничего ответить, зато сказал: «Если кто-то из Larian сейчас скажет вам, что именно такой будет игра, это будет неправда. Они не знают, потому что мы пытаемся делать многое. У нас есть идеи, но мы итерационная компания. Мы пробуем что-то».

Эти комментарии перекликаются с тем, что Винке несколько раз говорил в прошлом году: даже если он скажет нам, над чем Larian работает дальше, это может устареть в течение нескольких дней. Baldur’s Gate 3 ла выпущена прошлым летом и имела огромный коммерческий успех у критиков, но только в январе Винке сказал, что «наконец понял» первый акт своего следующего проекта.