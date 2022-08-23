«Свободные. Несломленные. Непобедимые» — новый почтовый блок от «Укрпошты» ко Дню Независимости [Что внутри и как купить]

К 31 Дню Независимости Украины компания «Укрпошта» выпустила почтовый блок «Свободные. Несломленные. Непобедимые». Этот блок выполнен в графическом стиле. Он включает в себя марку с образом украинского воина и 6 иллюстраций, которые показывают последние 6 месяцев великой 8-летней войны украинского народа с оккупантами. Автор почтового блока – дизайнер из Краматорска Антон Хрупин.

Образ защитника олицетворяет мужество и несокрушимость украинского воинства в борьбе за независимость Украины. Марка оформлена в цветах национального флага Украины. Иллюстрации блока выполнены в виде чёрно-белой хроники с отдельными цветными акцентами. Каждая из иллюстраций – это отдельные трагические истории украинцев, которые произошли в разный период военного времени в разных регионах Украины. Они объединены между собой одним словом – «ВОЙНА»:

Женщина, стоящая в многоэтажке на обломках разрушенной квартиры. Мама с ребёнком, скрывающаяся от ракетных ударов в метро. Девочка перед грудой сгоревших гражданских авто. Драматический театр в Мариуполе с сигнальной надписью «ДЕТИ», которая стала последним прибежищем для многих украинцев. Святогорская лавра, которая неоднократно подвергалась атаке оккупантов. Детская коляска, брошенные чемоданы и игрушки – картина, которую можно было встретить на вокзале каждого украинского города.

Тираж почтового блока «Свободные. Несломленные. Непобедимые» составляет 1 млн экземпляров. Его номинальная стоимость – 60 грн. В дополнение к блоку также выпущены конверты «Первый день» и немаркированные художественные конверты.

Приобрести почтовый блок и конверты можно, начиная с 24 августа в городских отделениях «Укрпошты» по всей стране, а также на официальном онлайн-магазине компании. Кроме того, новый почтовый выпуск будет продаваться на официальных онлайн-магазинах «Укрпошты» на торговых площадках. Также онлайн можно заказать наборы с погашением штемпеля «Первый день».

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Погашение штемпелем «Первый день» будет проходить в Киеве 26 августа. Спецпогашение в регионах – 26-27 августа. Штемпели АР Крым, Севастополя и Херсона будут работать на киевском главпочтамте, Луганской области – в г. Покровске Донецкой области.