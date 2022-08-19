«Укрпошта» запускает филателистические онлайн-абонементы по цене от 1490 грн

Украинские марки стали очень популярны во время российско-украинской войны. Желающие приобрести первую марку с российским военным кораблем, следующим чётко указанным курсом, неоднократно приводили к нарушениям в работе торговых площадок. Чтобы облегчить возможность получить желаемые марки, «Укрпошта» запускает филателистические онлайн-абонементы.

Отмечается, что отныне все, кто хочет иметь в своей коллекции почтовые выпуски «Укрпошты», но не имеет возможности отслеживать анонсы относительно введения марок в обращение и покупать их в отделениях или онлайн, смогут приобрести филателистический онлайн-абонемент до конца года.

В Почтовом маркете «Укрпошты» появились два пакета абонементов сроком действия на 5 месяцев: «Стандарт» (1490 грн) и «Стандарт+» (2940 грн) с эксклюзивным альбомом для марок (кляссером). В стоимость пакетов, кроме платы за обслуживание онлайн-абонементов, также включена стоимость почтовой продукции стартового месяца. Таким образом, при оплате онлайн-абонемента на 5 месяцев необходимо оплатить и стоимость почтовых выпусков августа: «СВОБОДНЫЕ. НЕСЛОМЛЕННЫЕ. НЕПОБЕДИМЫЕ» и «Пёс Патрон», а владельцам пакета «Стандарт+» – ещё и стоимость кляссера.

В комплект продукции, которая будет ежемесячно поставляться по онлайн-абонементу, входит марковый лист/почтовый блок, конверт(ы) с погашением «Первый день. Киев», немаркированный художественный конверт, карточка. Комплектность может варьироваться в зависимости от тематики выпуска. Ежемесячно в течение срока действия онлайн-абонемента его владелец будет получать на электронную почту ссылку на оплату почтовой продукции, выпущенной «Укрпоштой» в соответствующие месяцы. В случае, если владелец онлайн-абонемента не произвел в установленный срок оплату за почтовую продукцию текущего месяца, заказ за этот месяц аннулируется, при этом средства обслуживания онлайн-абонемента не возвращаются.

Курс UI/UX Design вечірній Опануйте професію UI/UX-дизайнера за 5 місяців, навчайтесь у вільний час РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«Укрпошта» называет следующие преимущества онлайн-абонемента:

Гарантированная возможность приобрести почтовые выпуски Украины без очередей в удобное время

Возможность получить конверты с погашением «Первый день. Киев», которое происходит только в столице в течение дня введения почтовой марки в обращение

Возможность стать обладателем эксклюзивного кляссера «Почтовые марки Украины военного времени», изготовленного ограниченным тиражом

Бесплатная доставка продукции по онлайн-абонементу почтовым отправлением в ​​пределах Украины

Оформление онлайн-абонементов будет производиться ежемесячно до 30 ноября 2022 включительно.