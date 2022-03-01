SWIFT готується до відключення російських банків, які підпали під санкції через агресію проти України

Міжнародна міжбанківська система передачі інформації SWIFT заявила, що чекає на інформацію від ЄС, США, Канади та Великобританії для відключення деяких російських банків від своїх вузлів.

«Ми завжди дотримуватимемося законів про санкції і взаємодіємо з владою, щоб зрозуміти, на які організації поширюватимуться ці нові заходи, і відключимо їх, як тільки отримаємо юридичні інструкції для цього».

SWIFT

Банки використовують SWIFT для щоденного відправлення мільйонів інструкцій, що підтримують щорічні платежі на трильйони доларів для підтримки міжнародної торгівлі.

Рада держав ЄС опублікує перелік порушених банків пізніше.

Bloomberg з посиланням на свої джерела додає, що до російських суверенних облігацій, а також цінних паперів, пов’язаних із російськими банками ВТБ та Сбербанк, застосують санкції, хоча торги ще продовжуються.

Лондонська фондова біржа заявила у вівторок, що припинить торги двома глобальними депозитарними розписками російського банку ВТБ після того, як британський фінансовий регулятор припинив їхню дію.

Данський Saxo Bank заявив, що припинив торгівлю парами російського рубля з іншими валютами, такими як долар та євро.

Найбільші розрахункові компанії з цінних паперів, а також Deutsche Boerse у Франкфурті, ICE та Nasdaq у Нью-Йорку оголосили про запровадження обмежень на російські торги у понеділок.