Новости Наука и космос 22.05.2025 в 16:19 comment views icon

Сидячий образ жизни уменьшает мозг (который увеличивается от сверхурочной работы)

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Сидячий образ жизни уменьшает мозг (который увеличивается от сверхурочной работы)

Ученые из Питтсбургского университета в США по результатам нового исследования обнаружили, что со временем мозг людей, ведущих малоподвижный образ жизни, уменьшается в объеме.

Авторы исследования предупреждают, что длительные периоды сидения на одном месте не удастся компенсировать последующими периодами активности. По крайней мере, это касается здоровья мозга людей в возрасте от 50 лет и старше.

Так, ученые из Университета Вандербильта, Питтсбургского университета и Сеульского национального университета считают, что длительный малоподвижный образ жизни может повлиять на мозг, повышая риск развития деменций и болезни Альцгеймера. По словам невролога из Питтсбургского университета Марисси Гогниат, снижение риска развития Альцгеймера зависит не только от регулярных физических упражнений, а значительным образом от минимизации времени, которое человек проводит неподвижно. 

В проведенном исследовании приняли участие 404 добровольца. Ученые отслеживали их уровень активности с помощью носимых устройств в течение недели. В течение следующих 7 лет исследователи проводили многочисленные когнитивные тесты и сканирование мозга участников для выявления состояния его здоровья. 

Несмотря на то, что 87% участников исследования еженедельно уделяли не менее 150 минут физическим упражнениям средней интенсивности, у тех, кто больше сидел, наблюдалось ухудшение когнитивных способностей. Кроме этого у менее активных добровольцев обнаружили признаки нейродегенерации, включая более стремительным истончение гиппокампа, который играет ключевую роль в функционировании памяти. 

Связь была незначительной и не доказывала прямых причинно-следственных связей, но она была заметна: большее время, проведенное сидя, похоже, приводит к более быстрому старению мозга. Данные продемонстрировали, что более выраженная связь была обнаружена у тех, кто уже имел более высокий генетический риск болезни Альцгеймера. 

«Это исследование подчеркивает важность сокращения времени, проведенного сидя, особенно среди пожилых людей с повышенным генетическим риском болезни Альцгеймера. Для здоровья нашего мозга очень важно делать перерывы в сидении в течение дня и двигаться, чтобы увеличить время нашей активной деятельности», — объясняет невролог из Медицинского центра Университета Вандербильта Анджела Джефферсон. 

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia

Источник: ScienceAlert

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