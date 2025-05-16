Буквально пухнет: мозг трудоголиков меняется от постоянной работы

Международная группа исследователей установила, что мозг людей, постоянно загруженных работой, со временем претерпевает изменения.

Отмечается, что постоянная сверхурочная работа приводит к нарушению отделов мозга, отвечающих за эмоциональную регуляцию, рабочую память и обработку информации. Исследование проводилось на основе наблюдения за рабочим графиком и состоянием здоровья врачей.

Исследователи из южнокорейского института Чунг-Анг мониторили состояние здоровья 110 работников из сферы здравоохранения, из которых 32 участника работали сверхурочно (52+ часов в неделю), остальные 78 работников работали меньше, чем 52 часа в неделю.

Используя воксельную морфометрию метод анатомического измерения результатов МРТ, МРТ-сканирование и трехмерные сканы головного мозга участников, ученые исследовали уровень серого и белого вещества в мозге каждого из добровольцев. После корректировки результатов с учетом возраста и пола, ученые обнаружили, что среди группы тех, кто работал сверхурочно, существует значительная разница в объемах серого и белого вещества в 17 отделах мозга, включая среднюю лобную извилину, островок и верхнюю височную извилину.

По результатам анализа трехмерных сканов мозга участников ученые зафиксировали, что у трудоголиков было заметное увеличение объема левой каудальной средней лобной извилины на 19%, отвечающей за эмоциональную регуляцию, рабочую память, обработку информации и планирование. В то же время главными задачами верхней височной извилины являются слуховая и речевая обработка. Между тем островок играет ключевую роль в обработке болевых и других сенсорных сигналов.

Это исследование представляет доказательства реальных структурных изменений в мозге. Однако для подтверждения причинно-следственной связи необходимы дополнительные исследования.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

«Хотя результаты следует интерпретировать осторожно из-за исследовательского характера, они являются значительным первым шагом в понимании связи между переутомлением и здоровьем мозга. Наблюдаемые изменения объема мозга могут привести к когнитивным и эмоциональным проблемам, которые часто наблюдаются у переутомленных людей. Будущие продольные и мультимодальные нейровизуализационные исследования необходимы для подтверждения этих результатов и выяснения механизмов, лежащих в их основе», — подчеркивают авторы исследования.

Результаты исследования опубликованы в журналеOccupational & Environmental Medicine

Источник: Университет Чунг-Анг; NewAtlas