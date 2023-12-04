Сисадмин заработал $350 тысяч в год на трех фултайм-роботах — но выгорел и почувствовал «большое облегчение», когда его уволили

В октябре мужчина узнал, что его увольняют, но обрадовался, поскольку больше не мог рассредоточиваться сразу на три, хотя и дистанционные, работы.

Ранее мы рассказывали о разработчике, работавшем фултайм в Meta, IBM и Tinder одновременно с зарплатой $820 000 в год, но этот случай, как оказалось, не одинок. Другой IT-специалист по имени Джозеф также работал на трех дистанционных работах сисадмином и заработал $344 тысячи в год. Свою «чрезмерную занятость» 48-летний мужчина держал в секрете почти от всех (кроме нескольких надежных коллег, по его мнению, и семьи).

В октябре Джозефа уволили с одной должности, а через неделю появились новости о сокращении в другой фирме — и если бы кого-то другого потеря рабочего места ошарашила, мужчина, кроме того, что получил $50 000 выходного пособия, все еще оставался занятым благодаря третьей работе.

В мае Джозеф рассказывал Business Insider, что дополнительная прибыль помогла ему выплатить ипотеку, подсобрать денег на обучение детей в колледже и обеспечить пенсию. Но самым большим преимуществом, как оказалось, было то, что он, пережив два увольнения, все еще не потерял полноценную работу.

Чрезмерная занятость не нарушает федеральных законов или законов штата, но согласно трудовому договору может классифицироваться как преступление. Хотя такая тактика работы достаточно распространена — например в сообществах оверзанятых людей на Discord и Reddit насчитывается около 300 000 участников. Из минусов двойных и других чрезмерных занятостей — повышенный риск выгорания, с чем также столкнулся Джозеф. После года тройной работы он ощущал чрезмерное давление и понимал, что нуждается в перерыве.

«Теперь мне не нужно беспокоиться о том, чтобы отвечать на многочисленные электронные письма, телефонные звонки на трех разных работах», — сказал он. «Я точно выгорел, и приятно получать меньше давления в течение дня».

Джозеф сказал, что обычно работал 40 часов в неделю на своих трех работах, и вдобавок еще несколько часов два-три вечера в неделю. Но он сказал, что единственная оставшаяся работа — это его «настоящая страсть» — и он с нетерпением ждет возможности сосредоточиться только на ней.

«Освобождение этих двух работ произошло как раз в нужное время», — сказал Джозеф. «Очень приятно сосредоточиться на одной работе, которая мне нравится».

В 2020 году Джозефу предложили удаленную должность в сфере ИТ с зарплатой $120 000 в год, в дополнение к основной с заработком $117 500. Он хотел оставить первую, но коллеги уговорили его попробовать себя в оверзанятости. В 2022-м мужчина нашел еще одну и около года «жонглировал» тремя работами, тщательно настраивая календарь, чтобы встречи не пересекались.

В ближайшее время Джозеф не планирует устраиваться на вторую или третью работу, хотя не исключает этого в долгосрочном плане — отчасти потому, что его вовлеченность в текущую работу не может длиться вечно.

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«Дополнительный заработок – это хорошо», – сказал он. «Но также приятно сосредоточиться на чем-нибудь одном».

В сентябре компания McKinsey&Company подсчитала, что люди, работающие на двух работах, составляют 5% штата типичной организации. В то же время правительство США в прошлом квартале предоставило несколько меньшие цифры, отметив, что 412 000 американцев работают на двух работах полный рабочий день одновременно, что на 105 000 больше, чем в 2019 году.